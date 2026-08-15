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ಭದ್ರಾ ನೀರು ಸಂಬಂಧ ಆ.18ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನ: ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​

ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಆ.18ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

MINISTER S S MALLIKARJUN
ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 15, 2026 at 5:26 PM IST

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Updated : August 15, 2026 at 7:13 PM IST

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ದಾವಣಗೆರೆ: ಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ನೀರು ಹರಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಆ.18ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ನೀರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆಯಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ನಮ್ಮ ಕಳಕಳಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ಮಾಡಿ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡೋಣ. ನಾಳೆ ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ.‌ 18 ರಂದು ಸಭೆ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಸಚಿವ ಎಸ್. ಎಸ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​ (ETV Bharat)

ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.‌ ನಾನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇಬ್ಬರು ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದೂ ಕೂಡ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹೆಚ್ಚು ಅನುದಾನ ತಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಬಸವಂತಪ್ಪ ವಿಜಯನಗರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ದಾವಣಗೆರೆ ಹಾಗೂ ವಿಜಯನಗರ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು: ಇ20 ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ. 2002ರಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಎಥೆನಾಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು ನಾನು. ಅಮೆರಿಕದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 5 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಐಒಸಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಪೆಟ್ರೋಲ್‌ಗೆ ಈಗ 20 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಥೆನಾಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಕುಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದೇಶಿ ವಿನಿಮಯ ಉಳಿಯಬೇಕು, ಮೈಲೇಜ್ ಸಹ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ. ಬ್ರೆಜಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶೇ.90 ರಷ್ಟು ಎಥೆನಾಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಾಹನ ತಯಾರಕರು ಸಹ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮಾಡಿಫೈ ಆಗಬೇಕು ಎಂದರು.

ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಮನೂರು ಲಿಂಗರಾಜ್ (ETV Bharat)

ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ರದ್ದು, ಸಭೆ ಬಳಿಕ ತೀರ್ಮಾನ: ಭದ್ರಾ ನೀರಿಗಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಭದ್ರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ರೈತರಿಂದ ನಾಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಬಂದ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಾಮನೂರು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಭಾರತೀಯ ರೈತ ಒಕ್ಕೂಟ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಹಿಂಪಡೆದಿದೆ.‌ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಬೆಳೆಗೆ ಭದ್ರ ನೀರು ಬಿಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 18 ರಂದು ಸಭೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. 18ರ ಸಭೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ‌ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಾವರಿ ತಜ್ಞ ನರಸಿಂಹಪ್ಪ ಹಾಗೂ ರೈತ ಮುಖಂಡರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ, ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನಾಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ತಡೆ ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

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Last Updated : August 15, 2026 at 7:13 PM IST

TAGGED:

BHADRA WATER
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ಎಸ್ ಎಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್​
ಭದ್ರಾ ನೀರು
MINISTER S S MALLIKARJUN

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