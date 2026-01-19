ETV Bharat / state

ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ: ಪ್ರೀತಿಸಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದ ಗಂಗಾವತಿಯ ಮುರಳಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದ ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

A MAN DIES IN GANGAVATHI
ಗೆಸ್ಟ್​​ ಹೌಸ್​ ಮಾಲೀಕ ಮುರಳಿ ನಿಧನ (ETV Bharat)
Published : January 19, 2026 at 8:37 PM IST

2 Min Read
ಗಂಗಾವತಿ (ಕೊಪ್ಪಳ): ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಯುವಕನೋರ್ವ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಘಟನೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಜನಾದ್ರಿ ಸಮೀಪ ಇರುವ ಸಣಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಗೆಸ್ಟ್​​ ಹೌಸ್​ ಮಾಲೀಕ ಮುರಳಿ ಮೃತರು. ಸೋಮವಾರ(ಜ.19) ಬೆಳಗಿನಜಾವ ಮುರಳಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಕೇವಲ 39 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿತ್ತು. ಸಣಾಪುರದಿಂದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರವಿರುವ ಬಸಾಪುರದಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್​​ಹೌಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉಪ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.

A man who got married to England bridegroom died
ಚಾರ್ಲೊಟ್ಟೆ ಮೇರಿ ಫಿಂಕ್ಲರ್ ಜೊತೆ ಮುರಳಿ ಮದುವೆಯಾದ ಕ್ಷಣ (ETV Bharat)

ಸದಾ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ಮುರಳಿ, ಗೆಸ್ಟ್​ ಮಾಲೀಕನಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ, ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕನಾಗಿಯೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿಯನ್ನು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕು ಎಂಬ ತುಡಿತ ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಬಲಿ ಪಡೆದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು: ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹೊಟ್ಟೆನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮುರಳಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು, ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುರಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

A man dies in Gangavathi
ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದ ಮುರಳಿ (ETV Bharat)

ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೆನೋವು ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಾಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತೆರಳಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಬಳಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಆತನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಸರ್ ಬೆಳೆದು, ಗಡ್ಡೆಯಾಗಿ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಕೈ ಚೆಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದರು.

ಎಂಟು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಮದುವೆ: ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬರೆಯುವ ದೂರದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಚಾರ್ಲೊಟ್ಟೆ ಮೇರಿ ಫಿಂಕ್ಲರ್ ಎಂಬ ಲಂಡನ್ ಯುವತಿಯ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಭೇಟಿ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರೇಮಾಂಕುರವಾಗಿ ಕಳೆದ 2025ರ ಮೇ 9ರಂದು ಬಸಾಪುರದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್​​ಹೌಸ್​ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಮುರಳಿ ಈ​​ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದರು. ಹಿಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕನ್ಯೆಯನ್ನು ವರಿಸಿದ್ದರು.

ಇಂಡಿಯಾ ವೆಡ್ಸ್​ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್​ ಕಿರುಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಮುರಳಿ: ನಟ ಶ್ರೀನಗರ ಕಿಟ್ಟಿ-ಮೋಹಕ ತಾರೆ ರಮ್ಯಾ ನಟಿಸಿರುವ `ಸಂಜು ವೆಡ್ಸ್ ಗೀತಾ' ಚಿತ್ರದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯನ್ನು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುರಳಿ `ಇಂಡಿಯಾ ವೆಡ್ಸ್ ಲಂಡನ್' ಎಂಬ ಕಿರು ಚಿತ್ರವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು.

ವಿವಾಹಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮುರಳಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಲೊಟ್ಟೆ ಮೇರಿ ಫಿಂಕ್ಲರ್ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸೇರಿ, `ಡ್ರೀಮ್ ಸ್ಪೇಸ್' ಎನ್ನುವ ಕಿರುಚಿತ್ರ ತಯಾರಿಸಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಸಹ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ ವಿವಾಹ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಎಂಟು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಬಾರದೂರಿಗೆ ಮುರಳಿ ಬದುಕಿನ ಪಯಣ ಮುಗಿಸಿದ್ದು, ದುರಂತರವೇ ಸರಿ.

KOPPAL
ಇಂಡಿಯಾ ವೆಡ್ಸ್ ಲಂಡನ್ ಕಿರುಚಿತ್ರ
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕನ್ಯೆ
ಗಂಗಾವತಿ ಯುವಕ ಸಾವು
A MAN DIES IN GANGAVATHI

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

