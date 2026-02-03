ETV Bharat / state

ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಆರೋಪ: 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಊರಿಗೆ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 16 ಬಾರಿ ಇರಿದು ಕೊಂದ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗ!

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ತಾನು ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪದಡಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮಗನೇ 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ.

BELAGAVI MURDER CASE
ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ ಯುವಕ ಶವದೊಂದಿಗೆ ನಿಂತಿರುವುದು(ಎಡಕ್ಕೆ) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಬಲಕ್ಕೆ) (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 3, 2026 at 8:26 PM IST

ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರೋಪ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ 10 ವರ್ಷದ ಬಳಿಕ ಆಕೆಯ ಮಗನಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಕೊಲೆಗೀಡಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೀಕರವಾಗಿ ಆಕೆಯ ಮಗನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಸವದತ್ತಿ ತಾಲೂಕಿನ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

ಬಸಿಡೋಣಿ ಗ್ರಾಮದ ಬಸಪ್ಪ ಹೊಸಮನಿ(51) ಕೊಲೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಈರಯ್ಯ ಮಠಪತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿ. ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಹೂಲಿಕಟ್ಟಿ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಸಪ್ಪನನ್ನು ತಡೆದು ಬರೋಬ್ಬರಿ 16 ಬಾರಿ ಮಚ್ಚಿನಿಂದ ಕೊಚ್ಚಿ ಭೀಕರವಾಗಿ ಈರಯ್ಯ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

ಬಳಿಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ‌ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಗಿ ಆರೋಪಿ ಈರಯ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸರು ಬರುವವರೆಗೂ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ಶವದ ಬೆನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು ಕೊಲೆಗಾರ‌ ನಿಂತಿದ್ದ‌. ಆ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಈರಯ್ಯನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಸವದತ್ತಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈರಯ್ಯನ ತಾಯಿ ಜೊತೆಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಸಪ್ಪ ವಾಪಸ್​​ ಆಗಿದ್ದ. ಇದೇ ದ್ವೇಷ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಈರಯ್ಯ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಬೆಚ್ಚಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಸವದತ್ತಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹೊಸ ವಂಟಮೂರಿ ಮಹಿಳೆ ವಿವಸ್ತ್ರಗೊಳಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಕೇಸ್: 12 ಆರೋಪಿಗಳು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ

BELAGAVI
ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧ
HORRIBLE MURDER
BELAGAVI MURDER CASE

