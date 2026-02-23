ETV Bharat / state

ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ: ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿ ಕೊಲೆ; FIR ದಾಖಲು

ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

POCSO CASE BENGALURU ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿ ಕೊಲೆ MURDER
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 23, 2026 at 10:11 AM IST

1 Min Read
ದೇವನಹಳ್ಳಿ: ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯು ಜೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ವಿಶ್ವನಾಥಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವನಹಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುಂದಾಣ ಗ್ರಾಮದ 37 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಕೊಲೆಯಾದವರು. ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ರಂಜಿತ್, ಇವರ ತಾಯಿ ರಾಧಮ್ಮ, ಸಹೋದರ ನವೀನ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗಣೇಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಫೆ.20 ರಂದು ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ರಂಜಿತ್ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಉಳಿಸಲ್ಲ ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಕಸಗೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಈತನ ತಾಯಿ, ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕೂಡ ಆಗಮಿಸಿ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಸ್ವಸ್ಥಗೊಂಡು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯ ಮೇಲೂ ಹಲ್ಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಾನೂ ಕೂಡ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಬಳಿಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಮೃತರ ಪುತ್ರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣರಾದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ, ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಪುತ್ರ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ರಂಜಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೃತ ಮಹಿಳೆಯ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು 2024ರಲ್ಲಿ ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಪೊಲೀಸರು, ರಂಜಿತ್​ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಂಜಿತ್ ಬಳಿಕ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಕುರಿತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಜಾಮೀನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದರು.

ಇತ್ತೇಚೆಗೆ ಕೋರ್ಟ್, ರಂಜಿತ್​ನನ್ನು ನಿರ್ದೋಷಿ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯ ಮನೆಯು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದವರ ಮನೆ ಎದುರಿಗೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ರಂಜಿತ್ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

POCSO CASE
BENGALURU
ಪೋಕ್ಸೋ ಪ್ರಕರಣ
ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ತಾಯಿ ಕೊಲೆ
MURDER

