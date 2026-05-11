ETV Bharat / state

ಹಾವೇರಿ: ಬಾರ್​ನಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಜಗಳ, ಜನರ ಮುಂದೆಯೇ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ

ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ನೆರೆಹೊರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಗಳ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

HAVERI ಹಾವೇರಿ ಕೊಲೆ MURDER ಹತ್ಯೆ
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ ಪೊಲೀಸರು. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : May 11, 2026 at 5:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹಾವೇರಿ: ನೆರೆಹೊರೆಯವನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತಿಹಾಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹಾವೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಬ್ಬೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಕೃತ್ಯದ ಬಳಿಕ ಆರೋಪಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ನಿಂಗಪ್ಪ (45) ಹತ್ಯೆಗೀಡಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿ. ಬಾರ್​ನಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಆರೋಪಿ ಶಿವಪ್ಪ ನಿಂಗಪ್ಪನ ತಲೆ‌ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಪರಿಣಾಮ‌ ನಿಂಗಪ್ಪ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ. ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ‌ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಮಿಸಿದ ಹಾವೇರಿ ಡಿವೈಎಸ್ಪಿ ಹಾಗೂ ಎಸ್ಪಿ ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ‌ ನಡೆಸಿ, ಕೊಲೆಗೆ‌ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ‌ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿದರು.

ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು: ಕೊಲೆಯಾದ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಗೈದ ಶಿವು ಇಬ್ಬರು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ಇಬ್ಬರು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸಹ‌ ಹೌದು. ಇಬ್ಬರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು‌ ಸಲ ಇವರ ನಡುವೆ‌ ಜಗಳವಾಗಿದೆ‌. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ವೈಷಮ್ಯ ಮರೆತು ಒಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೂ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ಯದ ಅಂಗಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ‌ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರ‌ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಗಳ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದ ಆಕ್ರಂದನ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಹಾವೇರಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ದಂಡೇ ಸೇರಿತ್ತು. ಮೃತನ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿತ್ತು. ಶವವನ್ನು ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಬ್ಬೂರಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಿಂದ 10:30ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿಂಗಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿತ್ತು. ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಶಿವಪ್ಪ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಆತ ಮತ್ತು ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ಶಿವಪ್ಪನೇ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ನೀರಿನ ವಿಚಾರ, ಕಸ ಚೆಲ್ಲುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳವಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದ, ತನಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದು ಹೊಡೆದದ್ದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ನಾವೂ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಿತ್ತು, ಧ್ವೇಷವೇನಿತ್ತಾ ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ. - ಯಶೋಧಾ ವಂಟಗೋಡಿ, ಹಾವೇರಿ ಎಸ್ಪಿ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾಸನದ ಬಂಡಿ ಹಬ್ಬ ಮುಗಿಸಿ ವಾಪಸ್ ತೆರಳುವಾಗ ಅಪಘಾತ: ತಂದೆ-ಮಗ ಸಾವು, ತಾಯಿ-ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕ

TAGGED:

HAVERI
ಹಾವೇರಿ ಕೊಲೆ
MURDER
ಹತ್ಯೆ
MURDER CASE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.