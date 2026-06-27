ತುಮಕೂರು: ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಯುವತಿಗೆ ಇರಿದು ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವಕ ಸಜೀವ ದಹನ, ಯುವತಿ ಪಾರು
ಶಿರಾ ಬಳಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಿಸಿಕೊಂಡು ಓರ್ವ ಯುವಕ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
Published : June 27, 2026 at 5:35 PM IST
ತುಮಕೂರು: ಯುವತಿಯನ್ನು ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆಯೇ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಳಿಸಿ ಯುವಕನೋರ್ವ ಸಜೀವ ದಹನವಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಜೋಗಿಹಳ್ಳಿ ಬಳಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದಿದೆ. ಕಾರಲ್ಲಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೂಲದ ನಾಗೇಂದ್ರ (30) ಮೃತಪಟ್ಟವರು ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನಾಗೇಂದ್ರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಯುವತಿಗೆ ಚೂರಿಯಿಂದ ಇರಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಚಾಲಕ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಯುವತಿ ಮತ್ತು ಕಾರು ಚಾಲಕ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ವೇಳೆ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಇರಿತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಯುವತಿಯನ್ನು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ಕಾರು ಚಾಲಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಂಬುವರು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗೇಂದ್ರ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನು ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಚಾಲಕ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೀಗೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಅಂಕೋಲಗೆ ಉಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾರು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಯುವಕ ಮತ್ತು ಯುವತಿ ಕಾರು ಹತ್ತಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ನನಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಪಿಎಸ್ಐ ಕಡೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಬಂತು. ಆಗ ಅವರಿಗೆ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆತ ಯುವತಿ ಮೇಲೆ ಚಾಕುನಿಂದ ಇರಿದ. ಆಗ ಯುವತಿಯು ಆತನ ಬಳಿ ಬಾಂಬ್ ಇದ್ದು, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಚೀರಿದಳು. ನಾನು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಚಾಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾನೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 48 ರಲ್ಲಿ ಕಾರು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಹೊತ್ತಿ ಉರಿದಿದ್ದು, ಹೈವೇಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಳ್ಳಂಬೆಳ್ಳ ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.