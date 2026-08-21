ಬೆಂಗಳೂರು: ನೆರೆಮನೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಪೋಮರೇನಿಯನ್ ನಾಯಿ ಕೊಂದ ಆರೋಪ; ಎದೆಹಾಲು ಸಿಗದೆ ಜೀವ ಬಿಟ್ಟ ಎರಡು ಮರಿಗಳು
ಬೊಗಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಪಗೊಂಡ ನೆರೆಮನೆಯಾತ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ತಾಯಿ ನಾಯಿಯ ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದು, ಎದೆ ಹಾಲು ಸಿಗದೆ ಎರಡು ಮರಿಗಳೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : August 21, 2026 at 9:57 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬೊಗಳುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಸಣ್ಣ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೆರೆಮನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಿಯನ್ನು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಹೊಡೆದು ಕೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿಯಿಲ್ಲದೆ ಎರಡು ಮರಿಗಳೂ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗೊಟ್ಟಿಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ದೊಡ್ಡಕಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ನಿವಾಸಿ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಅಟೆಂಡರ್ ಮಹೇಶ್ವರಿ ಎಂಬವರು ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ಜೂಲಿ ಎಂಬ ಪೋಮರೇನಿಯನ್ ತಳಿಯ ನಾಯಿ ಆಗಸ್ಟ್ 14ರಂದು ಎರಡು ಮರಿಗಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿತ್ತು. ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ನೆರೆಮನೆಯ ಬಾಲರಾಜ್ ಎಂಬಾತ, ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ನಿಂದ ಅದರ ತಲೆಗೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದ. ಪರಿಣಾಮ ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಹೋದ ಮಹೇಶ್ವರಿ, ಅವರ ಪತಿ ಮತ್ತು ಮಗನ ಮೇಲೆಯೂ ಆರೋಪಿ ಬಾಲರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಆತನ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತ ತಾಯಿಯ ಎದೆಹಾಲು ಹಾಗೂ ಆರೈಕೆ ಇರದೆ ಜೂಲಿಯ ಮರಿಗಳೂ ಸಹ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದಿವೆ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯಳಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜೂಲಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಮರಿಗಳ ಸಾವು ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಸ್ಥಳವೇ ಕಣ್ಣೆದುರು ಇರುವುದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿದ್ದೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆ ಮನೆಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಮೈಲಸಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಅಣ್ಣನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿರುವುದಾಗಿ ಮಹೇಶ್ವರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹುಳಿಮಾವು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಬಾಲರಾಜ್, ಆತನ ಪತ್ನಿ ಕಣಿಕಮ್ಮ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಮತ್ತಿಬ್ಬರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಾಣಿ ಹಿಂಸೆ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ, 1960 ಹಾಗೂ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ (BNS) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಬೆದರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಂಧಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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