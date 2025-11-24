ETV Bharat / state

ಮಂಗಳೂರಿನ ಈ ಶೇಟ್​ ಬಳಿಯಿದೆ ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು: ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇವರದ್ದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ

ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಶೇಟ್ ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್, ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಾರ (ETV Bharat)
ಮಂಗಳೂರು: ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ‌ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಮಂಗಳೂರಿನ ನಾಣ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಾರ ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಅವರದ್ದು. ಬೃಹತ್ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವ ಇವರ ಬಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳಿದ್ದು, ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.

ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಅವರು ತನ್ನ ಐದನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಸಂಬಂಧಿಕರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಾಗ ನೀಡಿದ ವಿದೇಶಿ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು ಇದೀಗ ದೇಶ, ವಿದೇಶಗಳ ಬೃಹತ್ ನಾಣ್ಯಗಳ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಚೀಟಿ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಂಗಳೂರಿನ ಶೇಟ್​ ಬಳಿ ಅಪರೂಪದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು (ETV Bharat)

15ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಪ್ರಶಾಂತ್‌ ಶೇಟ್​ಗೆ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಈ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹವು 22ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು.

ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ. (ETV Bharat)

310 ಬಗೆಯ ಗಂಗ ರಾಜವಂಶದ ನಾಣ್ಯ: ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹಗಳು ಅಪಾರ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವರು ಈಗ 310 ಬಗೆಯ ಗಂಗ ರಾಜವಂಶದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಲಾರ್​ ಜಂಗ್​ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ 39 ಪ್ರಭೇದಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಹಾನಗಲ್ ಮತ್ತು ಗೋವಾ ಕದಂಬರ 65 ನಾಣ್ಯಗಳ ಅವರ ಸಂಯೋಜಿತ ಸೆಟ್​ ಯಾವುದೇ ಖಾಸಗಿ ಸಂಗ್ರಾಹಕ ಹೊಂದಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಾಣ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ. (ETV Bharat)

ಅವರು ಫಿಲಾನಮಿಸ್ಟ್ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು, ಸೌರವ್ಯೂಹ, ಪೋಪ್ ಜಾನ್ ಪಾಲ್ 2 ಮತ್ತು ರಾಣಿ ಎಲಿಜಬೆತ್‌ರಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, 3D ಹಾಳೆಗಳು, ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಥೀಮ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಭೂತಾನ್ ಮತ್ತು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್​​ನಂತಹ ದೇಶಗಳ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರದರ್ಶನವು ಪ್ರಕೃತಿ - ವಿಷಯದ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರಿವಾಳದ ಅಂಚೆ - ಚೀಟಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ. (ETV Bharat)

ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗಂಗ ರಾಜವಂಶ, ರಾಯಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್‌ಡಮ್‌ನ ರಾಯಲ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಗುರುನಾನಕ್ ದೇವ್ (ನೇಪಾಳ)ದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು 2018 ರಿಂದ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ, ರಾಜ್ಯ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 25 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿಗಾಗಿ 112 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ. (ETV Bharat)

1840ರಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಂಚೆ ಚೀಟಿಯನ್ನು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಗೆಯ ಪಾರಿವಾಳ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ನಗರದ ಗೋಲ್ಡನ್ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಣ್ಯಗಳಾದ ಕಾಕತೀಯ ಯುನಿಫೇಸ್, ಗಂಗ ಫ್ಯೂಡೇಟರಿ, ಪ್ರಾಚೀನ ಜಪಾನೀಸ್ ನಾಣ್ಯ, ಚಾಕು ಆಕಾರದ ನಾಣ್ಯ, ಭಾರತೀಯ ನಾಣ್ಯ, ಘನ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಳೆಯ ಮೇಲಿನ ಅಂಚೆಚೀಟಿ, ಚಾಕೊಲೇಟ್, ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್, ಸೂಪರ್ ಹೀರೋಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ವಿವಿಧ ಅಂಚೆಚೀಟಿಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿದೆ.

ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ. (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್​ ಶೇಟ್​ ಅವರು, "ನಾನು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿ 25 ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ಆರೊಗ್ರಾಮ್, ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಹಳೆ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹಲ್ಲಿ 310 ಗಂಗ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯ ಇದ್ದು, ಇಷ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಕದಂಬರ ಕಾಲದ‌ 45 ಸಣ್ಣ ನಾಣ್ಯ ಇದೆ. ಕಾಮಿಕ್ಸ್, ಕಾರ್ಟೂನ್, ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಹೀಗೆ 53 ವೆರೈಟಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.

ಎಂ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೇಟ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ. (ETV Bharat)

ಕರ್ನಾಟಕ ನ್ಯೂಮಿಸ್ಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಜೇಂದ್ರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾನು 1966 ರಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದ ಪ್ರದರ್ಶನ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹ ಅದ್ಬುತ. ನಾನು 70ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ನಾಣ್ಯ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯದ್ಭುತ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 20 ವರ್ಷ, 180 ದೇಶ, 1100 ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಕರೆನ್ಸಿ: ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಖಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಕಲೆಕ್ಷನ್

