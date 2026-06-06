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24 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 74 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ: ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರ ಜೀವರಕ್ಷಕ ಗಂಗಾವತಿಯ ಸನ್ನಿಕ್ ಭಾಷಾ ಬಗ್ಗೂರು

ಕಳೆದ ಎರುಡುವರೆ ದಶಕದಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಸನ್ನಿಕ್ ಭಾಷಾ ಬಗ್ಗೂರು ಪಟೇಲ್ ಎಂಬುವವರು 74 ಬಾರಿ ರಕ್ತ ದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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ರಕ್ತದಾನಿ ಸನ್ನಿಕ್ ಭಾಷಾ ಬಗ್ಗೂರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 6, 2026 at 4:15 PM IST

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ಗಂಗಾವತಿ: ದಾನದಲ್ಲೇ ಮಹಾದಾನ 'ರಕ್ತದಾನ'. ಜೀವ ಉಳಿಸುವ ಮಹಾಕಾರ್ಯವಿದು. ಇಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ರಕ್ತವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವರು 74 ಬಾರಿ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ, ತುರ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿದ್ದ, ಹೆರಿಗೆಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರ ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾವತಿ ನಗರದ ಗುಂಡಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರು ಸನ್ನಿಕ್ ಭಾಷಾ ಬಗ್ಗೂರು ಪಟೇಲ್. ಇವರು ರಕ್ತದಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರುಡುವರೆ ದಶಕದಿಂದ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತಿದ್ದಾರೆ. ಸನ್ನಿಕ್ ಭಾಷಾ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭತ್ತದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯಾದರೂ ಸಮಾಜಸೇವೆ, ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವ ಬಡವರು, ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ.

ರಕ್ತ ಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಕೂಡಲೇ ಧಾವಿಸಿ ಬಂದು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ 'ಜೀವ ರಕ್ಷಕ', ಅಪಾಯದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ 'ಆಪತ್ಭಾಂದವ' ಎಂದು ಕರೆಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ ಎರಡುವರೆ ದಶಕದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಾಲೇಜು ದಿನಗಳಿಂದಲೇ ರಕ್ತದಾನ: ಸನ್ನಿಕ್ ಭಾಷಾ ಪದವಿ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಗೆಯಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಿ+ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಕ್ತದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು. ಆಗ ಇವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಮಹಿಳೆ ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ ಈ ಮಹತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರತಿ ನೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಾನ: ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದುವರೆಗೂ 74 ಬಾರಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸರಾಸರಿ ನೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆಯಂತೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತ, ಹೆರಿಗೆಯಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜಾತಿ-ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯ ಮಾನವ ಸಂಬಂಧ, ಮಾನವೀಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಸನ್ನಿಕ್ ಭಾಷಾ, "ಸಮಾಜಸೇವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದವರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಅದು ನನಗೆ ಸಾರ್ಥಕತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
45ರ ವಯೋಮಾನದ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲೂ ಯಾವ ರೋಗ-ರುಜಿನಗಳಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ನೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಭಗವಂತ ನನಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ನನ್ನ ಪಾಲಿನ ವರ" ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

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TAGGED:

KOPPAL
ರಕ್ತದಾನ
ಸನ್ನಿಕ್ ಭಾಷಾ ಬಗ್ಗೂರು
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