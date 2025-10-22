ಅಸ್ಸಾಂ ಯುವಕನ ತುಳು ಪ್ರೀತಿ: ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಂದು ಕರಾವಳಿಯಲ್ಲೀಗ ವ್ಲಾಗರ್
ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತುಳುವಿಗರೇ ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವಂತೆ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
Published : October 22, 2025 at 8:16 PM IST
ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ವಿನೋದ್ ಪುದು
ಮಂಗಳೂರು: ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಆಡುಭಾಷೆಯಾಗಿರುವ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ದೂರದಿಂದ ಬಂದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಕಲಿತು ವ್ಲಾಗರ್ (Vlogger) ಆಗಿದ್ದಾನೆ.
ಈತನ ಹೆಸರು ಜೆಹರುಲ್. ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕ. ಈತ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೇಮ್ಸ್ ಎಂದು ಪರಿಚಿತನಾದವನು. ಈತ ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದವನಾಗಿದ್ದರೂ, ಈತನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಸ್ಸಾಮಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ತುಳುವನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ತುಳುವರೇ ಅಚ್ಚರಿಪಡುವಷ್ಟು ಈತ ಕುಡ್ಲದ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ತುಳು ಕಲಿತಿದ್ದು ಹೇಗೆ?: ಜೆಹರುಲ್ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆದರೆ ಈತನ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆ ತುಳು ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಜೆಹರುಲ್ ತುಳು ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದನು. ಮಹಿಳೆಯರು ಮಾತನಾಡುವ ತುಳು ಭಾಷೆಯ ಪದಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ. ಬಳಿಕ ತಾನು ಕೂಡ ತುಳು ಮಾತನಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ಇದೀಗ ಜೆಹರುಲ್ ತುಳು ಭಾಷೆಯನ್ನು ನಿರರ್ಗಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಲಾಗರ್: ಜೆಹರುಲ್ ತುಳುಭಾಷೆ ಕಲಿತು ಇದೀಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್, ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಸ್ಸಾಂ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತುಳು ಪ್ರಿಯರು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈತನ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಲವು ಜನ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಈತನ ತುಳು ಪ್ರೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಕೀರ್ತನ್ ಎಂಬವರು, "ಜೇಮ್ಸ್ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅವರ ತುಳು ಪ್ರೇಮ ಕಂಡು ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇವರಿಗೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜೆಹರುಲ್ ಉಳಿದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿಯಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ತುಳು ಕಲಿತದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ಜೆಹರುಲ್, "ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೇ ತುಳು ಕಲಿತೆ. ತುಳು ಕಲಿಯಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಇದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ನಾನು ತುಳುವಿನಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಸಾಂನ ನನ್ನ ಈ ಸ್ನೇಹಿತರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
