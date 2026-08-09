ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾ' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ, ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬ ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾ? ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : August 9, 2026 at 1:30 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: 'ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾ?' ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಭೀಕರವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿರುವ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 6ರಂದು ಎಚ್ಎಎಲ್ ಠಾಣೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ (27) ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ (26) ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವರು. ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನನ್ವಯ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎಇಸಿಎಸ್ ಲೇಔಟ್ನಲ್ಲಿನ ಪೋಲಾರ್ ಬಿಯರ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 4:30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗಾಗಿ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಅಪರಿಚಿತನೊಬ್ಬ ಯುವಕರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ "ನೀವು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದ್ಯದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿರುವಂತಿದ್ದ ಆರೋಪಿಗೆ "ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರು" ಎಂದು ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಆತ ಐಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸುವಂತೆ ಬೆದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. "ಯಾವ ಅಧಿಕಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಆರೋಪಿ, ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ತನ್ನ ಕಾರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಬೇಸ್ಬಾಲ್ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸಂದೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ತೊಡೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ರೋಹಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಕೈಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೊಡೆದು, ಕೆನ್ನೆಗೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಘಟನೆಯ ದೃಶ್ಯಗಳು ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೂರಿನನ್ವಯ ಸದ್ಯ ಎಚ್ಎಎಲ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿಯ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಂದುವರೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ನಾಲ್ವರು ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ: ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ನನ್ನ ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ಧಗಳಿಂದ ನಿಂದಿಸಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಹೊರರಾಜ್ಯದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರು ಸೇರಿ ನಾಲ್ವರನ್ನ ಯಲಹಂಕ ನ್ಯೂಟೌನ್ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯಾದಗಿರಿಯ ಶಹಾಪುರ ಮೂಲದ ಬಸವರಾಜ್ ಎಂಬುವರು ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದ ನಾಲ್ವರನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ಬಿ.ಎಡ್ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎದುರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದ ಯುವಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದ.
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