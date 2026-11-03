ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಸರಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನ: ಕತ್ತಿಗೆ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಎಳೆದಾಡಿ ಹಲ್ಲೆಗೈದ ಆರೋಪಿ ಅರೆಸ್ಟ್
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಹಗಲೇ ಸರಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿ, ಕತ್ತಿಗೆ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ನಡುರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಮಹಿಳೆಯ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 3, 2026 at 11:46 AM IST|
Updated : November 3, 2026 at 11:54 AM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಅಂಗಡಿಯೊಳಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ಸರಗಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಇಂದಿರಾನಗರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಇಂದಿರಾನಗರದ 100 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಣ್ಮುಂದೆಯೇ ಮಹಿಳೆಯನ್ನ ಕತ್ತಿಗೆ ಚಾಕು ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಡಿದ್ದ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಭುರಾಜ್ (40) ಎಂಬಾತನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ವಿಕ್ರಂ ಅಮಟೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
100 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಶೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಗ್ ರಿಪೇರಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:45 ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಕೈಗವಸು ಧರಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದ ಆರೋಪಿ, ಏಕಾಏಕಿ ಕೌಂಟರ್ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವೇಳೆ, ಕೌಂಟರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಕೂರಿಸಿ, ಚಾಕು ತೋರಿಸಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ: ಬಳಿಕ ಪೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಬಳಸಿ ಆಕೆಯ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನು ಡೆಸ್ಕ್ಗೆ ಅಂಟಿಸಿ, ಬಾಯಿಗೆ ಬಟ್ಟೆ ತುರುಕಿದ್ದಾನೆ. ನಂತರ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೈಗಳಿಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಸುಮಾರು 35 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರವನ್ನ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರೋಪಿ ಪರಾರಿಯಾಗಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಿರುಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕ ರಂಜಿತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ಕಂಡ ಆರೋಪಿ, ಜಯಶ್ರೀ ಅವರ ಕೂದಲು ಹಿಡಿದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಳೆದಾಡಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬೆನ್ನಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಇಂದಿರಾನಗರ ಠಾಣೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಶ್ರೀ ಅವರಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಗಾಯಗಳಾಗಿದ್ದು, ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
A man tried to stab a woman in the neck. She fought for her life. The public arrived in time and rescued her. Location :18th Main Road, Kodihalli, Indiranagar, Bengaluru https://t.co/iVOMCXDb6h— IndianLafda (@IndianLafdaa) November 3, 2026
ಈ ಕುರಿತು ಪೂರ್ವ ವಿಭಾಗದ ಡಿಸಿಪಿ ವಿಕ್ರಂ ಆಮಟೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದು, "ಆರೋಪಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಆರೋಪಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೆ ಅಸಹಜವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿ ಕಳ್ಳತನದ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಲೇ ಅಂಗಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದನೇ ಅಥವಾ ಘಟನೆಯ ಹಿಂದೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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