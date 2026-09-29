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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ​ಅಸಲಿ ಒಡವೆ ಕದ್ದು ನಕಲಿ ಇಟ್ಟು ಹೋದವನ ಬಂಧನ

ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಕದ್ದು, ನಕಲಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Bengaluru Jewelers theft case ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ
ಕಳ್ಳತನವಾದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 29, 2026 at 12:48 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು: ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಎಗರಿಸಿ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಒಡವೆಗಳನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಕೆಂಗೇರಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಸನಗರ ಮೂಲದ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆ.ಹೆಚ್ ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆತನಿಂದ ಒಟ್ಟು 8.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 84.3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಹಾಗೂ ನಗದನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದಲೇ ಕಳ್ಳತನ ಕೃತ್ಯ: ಕೆಂಗೇರಿಯ ಕೈಲಾಶ್ ಬಿಡಿಎ ಅಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಥ್ ಎಸ್ ಎಂಬುವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿತ್ತು. ದೂರುದಾರರ ಪತ್ನಿಗೆ ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆ.ಹೆಚ್, ಆಗಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ. ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಆಪ್ತನಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪೂಜೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾಗ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಗ ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ ಒಡವೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ. ​ಇದಾದ ಕೆಲ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲಾ ಊರಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ, ನಕಲಿ ಕೀ ತಯಾರಿಸುವವರನ್ನು ಕರೆತಂದು 'ಇದು ನನ್ನದೇ ಮನೆ, ಕೀ ಕಳೆದುಹೋಗಿದೆ' ಎಂದು ನಂಬಿಸಿ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಸಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ತಂದಿದ್ದ ನಕಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನ, ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ ಅಸಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನ ಕದ್ದು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

84 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನಾಪತ್ತೆ: ಮನೆಯವರು ಊರಿನಿಂದ ಮರಳಿದ ಬಳಿಕ ಪೂಜೆ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ 8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಹಣ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತ್ತು. ಅನುಮಾನಗೊಂಡು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಬೀರುವಿನಲ್ಲಿದ್ದ 17.3 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಚಿನ್ನದ ರೋಪ್ ಚೈನ್, 45 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಹವಳದ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಾಗೂ 22 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ 2 ಚಿನ್ನದ ಬಳೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8.40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ 84.3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ನಕಲಿಯಾಗಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ​ತಕ್ಷಣವೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತ ಮನೆ ಮಾಲೀಕ ಅಶ್ವಥ್ ಎಸ್, ಕೆಂಗೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ ಆರೋಪಿ ಅಶ್ವಥ್ ಕೆ.ಹೆಚ್‌ನನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಒಡವೆ ಹಾಗೂ ನಗದನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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BENGALURU
JEWELERS THEFT CASE
ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನ
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