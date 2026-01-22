ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಒಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ; ಕೋರ್ಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕೇಸು ದಾಖಲು

ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್​ನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

BLACKBUCK MISSING DAVANAGERE INDIRA PRIYADARSHINI ZOO ಒಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ನಾಪತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯ
ದಾವಣಗೆರೆಯ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಂದ ನಾಪತ್ತೆ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ IANS, ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 22, 2026 at 10:50 AM IST

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನಗೋಡಿನ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟೆ ಜಿಂಕೆಗಳು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿ, ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮೃಗಾಲಯ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಚಿವರೊಬ್ಬರ ಪಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್​ನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಮೃಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಸುಸ್ತಾಗಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಬಳಿಕ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಿಸಿಎಫ್ಓ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಖಾಸಗಿ ಮಿಲ್ ಬಳಿಯ ಫಾರಂನಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಆನಗೋಡು ಬಳಿ ಇರುವ ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಕಿರು ಮೃಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಅದನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಈ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದು ತಡವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.

ಕೃಷ್ಣಮೃಗವನ್ನು ಚಿರತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಿಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮೃಗಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನೂ ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದ್ದು, ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಸಿಡಿಆರ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ಕಿರುಮೃಗಾಲಯದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಮಾನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರಿಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

"ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ತನಿಖೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಇಂದಿರಾ ಪ್ರಿಯದರ್ಶಿನಿ ಮೃಗಾಲಯದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀರ್ಥಡಿ ಕಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಚಿರತೆ ಬಂದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವ ಸಂಶಯವಿದೆ. ಅದು ಒಂಟಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇತರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಗುದ್ದುತ್ತಿತ್ತು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಎನ್ಕ್ಲೋಜರ್​ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಹೊಸ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮರಾಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಡಿಎಫ್ಒ ಪಿ.ಎನ್.ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ‌

DAVANAGERE
INDIRA PRIYADARSHINI ZOO
ಒಂಟಿ ಕೃಷ್ಣಮೃಗ ನಾಪತ್ತೆ
BLACKBUCK MISSING

