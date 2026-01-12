ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೇರಿ ಭಕ್ತಸಾಗರ, ದಾಖಲೆ ಮಟ್ಟದ ಜನಸಂದಣಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪವಿತ್ರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸೇರಿ ಭಕ್ತಸಾಗರವೇ ಕಂಡುಬಂತು.
Published : January 12, 2026 at 9:51 PM IST
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಪವಿತ್ರ ಕುಕ್ಕೆ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತಾಧಿಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಕಂಡುಬಂತು.
ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರ ತಂಡಗಳ ಆಗಮನದೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ವಿಶೇಷ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕುಕ್ಕೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.
ಶ್ರೀ ದೇವಳದ ಮುಂಭಾಗದ ಭವ್ಯ ಗೋಪುರದಿಂದಲೇ ಭಕ್ತರ ಸಾಲು ಆರಂಭಗೊಂಡು ಒಳಾಂಗಣದ ಗರ್ಭಗುಡಿಯವರೆಗೂ ನಿರಂತರ ಸರತಿ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಕಾದು ನಿಂತು ಭಕ್ತರು ಶ್ರೀ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು.
ನಿನ್ನೆ(ಭಾನುವಾರ) ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೆಲಕಾಲ ಜನಸಂದಣಿ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಸುಗಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಾಗಿ ಹೊರಾಂಗಣ ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಸರತಿ ಸಾಲನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಬಂದ ಭಕ್ತರ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಒಳಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಯಿತು.
ಭಕ್ತರ ಸುಗಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ದೇವಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಪ್ರಸಾದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು, ಪಂಚಗಜ್ಜಾಯ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥ ಬಾಟಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತರ ದೀರ್ಘ ಸಾಲುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು.
ಇತ್ತ ದೇವಳದ ಮುಂಭಾಗದ ರಥಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಸಮೂಹವೇ ಜಮಾಯಿಸಿತ್ತು. ವಾಹನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿ ಹೋದವು. ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೇರಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಯಿತು.
ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಭಕ್ತರು ಮುಖ್ಯ ದೇವಳದ ಹೊರಬಾಗಿಲಿನಿಂದ ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ದರ್ಶನ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಳದಲ್ಲಿಯೂ ದರ್ಶನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಮಕರ ಜ್ಯೋತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ತೆರಳುವ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ ಕುಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರು. ರಥಬೀದಿ, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹಾಗೂ ಆದಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಭಕ್ತರ ತಂಡಗಳು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು.
ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ದೇವಳದ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದಲೇ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಉಪಹಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 10.30ರವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆದರೆ, 11 ಗಂಟೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಭೋಜನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಭಕ್ತರ ಆರಾಮ, ಭದ್ರತೆ ಹಾಗೂ ದರ್ಶನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ದೇವಳದ ಆಡಳಿತ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಎಂದು ಭಕ್ತರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕುಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿಂದು ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರದಂದು 1400 ಆಶ್ಲೇಷ ಬಲಿ ಸೇವೆ: ಖ್ಯಾತ ನಟ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಭೇಟಿ