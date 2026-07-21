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ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯವಾಗಿ 87 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹಣ ಪೀಕಿದ ಖತರ್ನಾಕ್ ಲೇಡಿ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಭಾರಿ ‌ವಂಚನೆ

ಪರಿಚಯವಾದ ಉದ್ಯಮಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 87 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಡೆದು ಪಂಗನಾಮ ಹಾಕಿರುವ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

File photo
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 21, 2026 at 10:01 AM IST

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ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ (ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ (Matrimony) ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಯವಾದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬಳು ನಂಬಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 87 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ಹಣ ವಂಚಿಸಿರುವ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹತ್ತಿರದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು, ಸದ್ಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಖತರ್ನಾಕ್ ಕಿಲಾಡಿ ಮಹಿಳೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿಯಲ್ಲಿ ಶುರುವಾದ ಪರಿಚಯ: ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ನಿವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 2024ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಮೋನಿ ಆ್ಯಪ್​ವೊಂದರ ಮೂಲಕ ಅನಿಷಾ ಪಾಲನ್ನ​ (35) ಎಂಬ ಮಹಿಳೆಯ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಕರೆ ಹಾಗೂ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶಗಳ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯಮಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಕೆ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಉದ್ಯಮಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿವಿಧ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ 87.22 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಲೂಟಿ! ಉದ್ಯಮಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸಿದ ಬಳಿಕ ತನ್ನ ಅಸಲಿ ಆಟ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದ ಅನಿಷಾ, 2024ರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 26 ರಿಂದ 2025ರ ಜನವರಿ 20ರ ನಡುವಿನ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯಗಳು, ಕಷ್ಟದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ನೆಪಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಹಣ ಪೀಕಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಳು. ಆಕೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬಿದ ಉದ್ಯಮಿ, ಆಕೆ ನೀಡಿದ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಒಟ್ಟು 87,22,710 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು (87.22 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.

ಮೊಬೈಲ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಸ್ಕೇಪ್ - ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್: ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಕೈಸೇರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿ ಅನಿಷಾ ಪಾಲನ್ನ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಆಕೆ ಸಿಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೂ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ವಂಚಿಸಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಾಗ, ವಂಚನೆಗೊಳಗಾದ ಉದ್ಯಮಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಉದ್ಯಮಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ ಅನಿಷಾ ಪಾಲನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಸಂಖ್ಯೆ 78/2026, ಕಲಂ 318(4) BNS 2023 (ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

DAKSHIN KANNADA
MATRIMONY
ಉದ್ಯಮಿಗೆ ವಂಚನೆ
ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ
A LADY CHEATS A BUSINESS MAN

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