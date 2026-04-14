ಪ್ರೆಸ್ ಮಿಷನ್​ನಡಿ ಸಿಕ್ಕು ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮುಂಗೈ ಕಟ್: ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡದ ಆರೋಪ

ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೇಳೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಿಷನ್ ಅಪ್ಪಳಿಸಿ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಎಡಗೈ ಮುಂಗೈ ಕಟ್ ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Published : April 14, 2026 at 6:10 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪ್ರೆಸ್ ಮಿಷನ್ ಕೆಳಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಾರ್ಮಿಕನೊಬ್ಬನ ಎಡಗೈನ ಮುಂಗೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರ ವಿರುದ್ಧ ಮಹದೇವಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಲೀಕನ ವಿರುದ್ಧ ಎಫ್​ಐಆರ್​: ರಾಮಮೂರ್ತಿನಗರದ ನಿವಾಸಿ ನಾಗರಾಜ್ ಮುಂಗೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರ್ಮಿಕ. ಈತ ನೀಡಿದ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಮಾಲೀಕ ರಾಹುಲ್ ವಿರುದ್ಧ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.

ನಾಗರಾಜ್​ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ನಿ ಮನೆಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮಹದೇವಪುರ ಪ್ರೆಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್​ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಆಪರೇಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೈಕೊಟ್ಟ ಮಿಷನ್, ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮುಂಗೈ ಕಟ್: ಎಂದಿನಂತೆ ಏಪ್ರಿಲ್​ 6ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷದಿಂದ ಪ್ರೆಸ್ ಮಿಷನ್ ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ನಾಗರಾಜ್ ಎಡಗೈನ ಮುಂಗೈ ಮೇಲೆ ಮಿಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾಗರಾಜ್ ಕೈ ರಕ್ತಸಿಕ್ತಗೊಂಡು ಭಾರಿ ಗಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೂಡಲೇ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ ವೈದ್ಯರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಎಡಗೈನ ಮುಂಗೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಟ್​​ ಆಗಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಈ ನಡುವೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಮಾಲೀಕರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದೂರು ನೀಡದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಮಾಲೀಕರ ಮನವಿಯಂತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆದು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಾಲೀಕರು ಹಣ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಸ್ವರ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ತಮ್ಮ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ ದೂರು: ಪ್ರೆಸಿಂಗ್ ಮಿಷನ್​ಗೆ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸಾಧನ ಅಳವಡಿಸದ ಪರಿಣಾಮ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಬಲಗೈ ಬೆರಳು ತುಂಡಾಗಿತ್ತು. ಘಟನೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ಜೀವನಾಂಶದ ವೆಚ್ಚ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ವಿಮೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಹಣ ನೀಡುವಂತೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ಮಾಲೀಕರು ಯಾವುದೇ ಹಣ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾಗರಾಜ್ ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

