ಹಾವೇರಿ: ಗ್ಯಾಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗೆ ಶರಣಾದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು; ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮುದ್ದೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಬೇಸರ
ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲೇ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖದ ಅಗತ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಇಡ್ಲಿ, ವಡೆ, ಪೂರಿ ಆಹಾರಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.
Published : March 13, 2026 at 5:58 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ ಸಮರ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದೇಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಭಿಸಿದ್ದ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಕರಿನೆರಳು ಚಾಚಿದೆ.
ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳ ನೂರಾರು ಹಡಗುಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಾಗಬೇಕಿದ್ದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಟೇನರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಮತ್ತು ತೈಲಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಜನ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ದರ ಅಧಿಕವಾಗುವ ಆತಂಕ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುವುದು ಇಲ್ಲವೋ ಎನ್ನುವ ಭಯ. ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಸಿಲುಕಿರುವ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಡುಗೆ ಅನಿಲ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ಹೊಟೆಲ್ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲ ಹೊಟೇಲ್ಗಳು ಸೌದೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.
ಸಾಯಿದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಅಡುಗೆ: ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಕೆಲ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸೌದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇಡ್ಲಿ ವಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಂಕಿಯ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೋಟೆಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
"ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಗುರುವಾರದಿಂದ ಸೌದೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಟೆಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಒಂದಕ್ಕೆ 11,900 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೂರುಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ತರೋಣಾ?. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇತ್ತು ಇಡ್ಲಿ, ಪಡ್ಡು, ವಡೆ, ದೋಸೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬಾತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ರಾಗಿಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರವಲಕ್ಕಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಬೆಂಕಿ ಕಡಿಮೆ ಕೇಳುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಸಾಯಿ ದರ್ಶಿನಿ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲೀಕ ಬಾಬುಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.
ನಿಗದಿತ ಆಹಾರಗಳು ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಹಕನಿಗೆ: ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಹೊಟೇಲ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಪೂರಿ, ವಡೆ, ಪಡ್ಡು ಸೇರಿದಂತೆ ವೈವಿದ್ಯಮಯ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹೊಸ ಆಹಾರಗಳಿಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಪಾಪ ಅಡುಗೆ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಇಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅವರಾದರೂ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಕಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬುಗೌಡ ನಮ್ಮ ಹಸಿವು ತಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೊಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಹೊಟೆಲ್ಗೆ ಬಂದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಸರ್ಕಾರ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲಿಕರಿಗೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವ ಹೊಟೇಲ್ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಲಾಡ್ಜ್ ಮತ್ತು ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಸಬೇಕು' ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
