ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಆರೋಪ: ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಎಡಿಜಿಪಿ ಹಿತೇಂದ್ರ ಭೇಟಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ

ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಪಡೆದ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡಿಜಿಪಿ ಹಿತೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯು ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಬಳಸುತ್ತಿರುವ ಕೈದಿಗಳು (Viral Photos)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 15, 2025 at 9:38 PM IST

3 Min Read
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕೈದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಪಡೆದ ಆರೋಪ ಸಂಬಂಧ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಭಾಗದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಆರ್.ಹಿತೇಂದ್ರ ನೇತೃತ್ವದ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯು ಶನಿವಾರ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಜೈಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತು.

ಕೈದಿಗಳ ಅಂಕಿ - ಅಂಶ ಪಡೆದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು: ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾದ ಎಡಿಜಿಪಿ ಹಿತೇಂದ್ರ, ಐಜಿಪಿ ಸಂದೀಪ್ ಪಾಟೀಲ್, ಎಸ್ಪಿಗಳಾದ ಸಿ.ಬಿ.ರಿಷ್ಯಂತ್ ಹಾಗೂ ಅಮರನಾಥ್ ರೆಡ್ಡಿ ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡವು ಇಂದು ಖುದ್ದಾಗಿ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಜೆ ಹಾಗೂ ವಿಚಾರಣಾ ಕೈದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ? ಮಹಿಳಾ ಕೈದಿಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು.

ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಕೈದಿಗಳ ಬ್ಯಾರಕ್ ಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿತು. ಆತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಪಾತಕಿ ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಗ್ರ ಜುಹಾದ್ ಹಮೀದ್ ಶಕೀಲ್ ಮನ್ನಾ, ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನಕಳ್ಳ ಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ತರುಣ್ ರಾಜ್ ಕೊಂಡಾರು ಅವರನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಜೈಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತೆರಳಿತು ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಆತ್ಯಾಚಾರ ಹಾಗೂ ಸರಣಿ ಕೊಲೆ ಪಾತಕಿ ಉಮೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ, ಐಸಿಸ್ ಸಂಘಟನೆಯ ಉಗ್ರ ಜುಹಾದ್ ಹಮೀದ್ ಶಕೀಲ್ ಮನ್ನಾ, ಅಕ್ರಮ ಚಿನ್ನಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆ ಆರೋಪ ಪ್ರಕರಣದ ಆರೋಪಿ ತರುಣ್ ರಾಜ್ ಕೊಂಡಾರು ಅವರು ಮೊಬೈಲ್, ಟಿವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐಷರಾಮಿ ಸೌಲಭ್ಯ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೊಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮುಖ್ಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ್ ಅವರನ್ನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಳಿಸಿ ಇಬ್ಬರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿತ್ತು.

ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಪವರ್ ಕಮಿಟಿ ರಚಿಸಿ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗಾಗಿ ವರದಿ ನೀಡುವಂತೆ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ್ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಂತೆ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಂದು ಸಮಿತಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದೆ. ಕೈದಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಕ್ರಮವೆಸಗಲು ಜೈಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಪಾತ್ರವಿರುವುದು ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅವರನ್ನ ಸೇವೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಾಮೀಲಾದರೆ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಐಪಿಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ನಿಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಎಸಗುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅಂತಹ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬೀಡಿ, ಸಿಗರೇಟ್ ಹಾಗೂ ತಂಬಾಕು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟ ಬಂದ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೆರೆಮನೆಯ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಕರ್ಟನ್ ಗಳನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಕರ್ಟನ್ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಕೈದಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಕೈದಿಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟೌವ್ ಗಳನ್ನ ಹಿಂಪಡೆಯುವಂತೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬ್ಯಾರಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಹಾಕಬಹುದಾದ ಚಾನೆಲ್ ಗಳು ಮಾತ್ರ ಬರುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಅಂಶುಕುಮಾರ್ ಮುಂದಾಗಿದ್ಧಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೆ ಸೋಮವಾರ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ನೋಟಿಸ್: ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳು ಮೊಬೈಲ್ ಬಳಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರಪ್ಪನ ಅಗ್ರಹಾರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ನಟ ಧನ್ವೀರ್ ಗೆ ಸೋಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ಎರಡನೇ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಚಾರಣಾಧೀನ ಕೈದಿಗಳ ನೃತ್ಯದ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪದಡಿ ಧನ್ವೀರ್ ನನ್ನ ನ.10ರಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ವಿಡಿಯೊ ಬಗ್ಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಲು ಅವರ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಎಫ್ಎಸ್ ಎಲ್ ಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಇಂದು ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ನಟನ ಪರವಾಗಿ ಆತನ ಪರ ವಕೀಲರು ಹಾಜರಾಗಿ ಧನ್ವೀರ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದರಂತೆ ಸೋಮವಾರ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಬರುವಂತೆ ಎರಡನೇ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

