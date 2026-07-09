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ಹಾವೇರಿ : ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸಿದ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ; ಮಾದರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನಮೆಚ್ಚುಗೆ

ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯೊಬ್ಬರು ತನ್ನ ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೆಚ್. ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ವರದಿ - ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ

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ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಉಮೈ ಸಲ್ಮಾ ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 9, 2026 at 1:53 PM IST

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ಹಾವೇರಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಓರ್ವ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೇ, ತಾವು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಗೆ ಸುಣ್ಣ-ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯಲು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಕೆಲ ಆಟೋಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಶಾಲೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

a-headmistress-sets-an-example-by-painting-the-school-on-her-sons-birthday
ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ನಂತರ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವುದು ಹೀಗೆ (ETV Bharat)

26ನೇ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ : ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರೇಕೆರೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹಂಸಭಾವಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಉಮೈ ಸಲ್ಮಾ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದೊಂದೇ ಕೊರಗು ಅವರನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉಮೈ ಸಲ್ಮಾ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸಭೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೋಷಕರ ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುವ ಕಾರಣ ಯಾರೂ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಲಿತರಾದ ಉಮೈಸಲ್ಮಾ ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕ್ ರೆಹನ್ ಜನ್ಮದಿನ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಂದು ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮಾಡದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಾಣದೆ ಶಾಲೆ ಅಂದವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದೀಗ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿದೆ.

a-headmistress-sets-an-example-by-painting-the-school-on-her-sons-birthday
ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಳನಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡ (ETV Bharat)

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಂದ ಶ್ಲಾಘನೆ : ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಹಂಸಭಾವಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಕರು, ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಸದಸ್ಯರು ಉಮೈ ಸಲ್ಮಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈಗ ಜನ್ಮದಿನಗಳನ್ನ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸಹ ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

a-headmistress-sets-an-example-by-painting-the-school-on-her-sons-birthday
ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಸಿರುವುದು (ETV Bharat)

ಇಂತಹ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯಿನಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಎನಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶಾಲೆಯ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಮೈ ಸಲ್ಮಾ ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮಾತ್ರ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವರ್ಷ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಉಮೈ ಸಲ್ಮಾ ಏನಂತಾರೆ? ನಾನು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ಎಂಟು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ನಾನು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ರಿಪೇರಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದವು. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲಾಖೆಯ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷದಿಂದ ಶಾಲೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಪೇಯಿಂಟ್ ಮಾಡಲು ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಹಣ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಪದೇ ಪದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಫೆಬ್ರುವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ಎಸ್‌ಡಿಎಂಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಜೂನ್ 21ಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನ ಇದೆ. ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ವೇತನದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಜೂನ್ 16 ರಿಂದ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಡಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹಿರೇಕೆರೂರು ಬಿಇಒ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಜಾಡರ್ ಸರ್ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕಟ್ಟಡ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರು. ಬಣ್ಣ ಬಳಿದ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮೇಡಂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸಿದ್ದೀರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಸಹ ಕಟ್ಟಡ ನೋಡಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಶಾಲೆಯ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ: ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಶಾಲೆಯ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂ. ಎನ್. ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು, 'ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಸಂತಸವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುತಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ನಾನು 26 ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದ್ಯ 27ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ನನ್ನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಚಾಕಲೇಟ್ ಹಂಚಿದ್ದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕರು ಅಂದರೆ ಉಮೈ ಸಲ್ಮಾ. ನಾನು ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉಮೈ ಸಲ್ಮಾಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲಿಯೂ ಆಗದ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಪಡೆದ ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರು' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕ ಮಜರ್ ಅಲಿ, 'ನಾನು ಈ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದು ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷವಾಯಿತು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಗುರುಮಾತೆಯಾದ ಉಮೈ ಸಲ್ಮಾ ಉತ್ತಮವಾದ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮಗನ ಜನ್ಮದಿನದ ಆಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಿ, ಶಾಲೆಯ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 35 ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಶಾಲೆ ಬಣ್ಣ ಕಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಣ್ಣವಿಲ್ಲದೆ ಕಟ್ಟಡ ಹಾಳುಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ವಾತಾವರಣ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ಸಂತಸವಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಧಾನ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜೂನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಶಾಲೆ ಇತ್ತು, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಬರಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಶಾಲೆಯ ವಾತಾವರಣವೇ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆಗೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದಲೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದರು.

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