ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ: ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೈದು ವೆಲ್ಕಮ್, ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ
ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೈದು, ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ನೀಡಿ, ಪೆನ್ನು-ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ಶಾಲಾ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿದರು.
Published : June 1, 2026 at 5:37 PM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆಯ ಮಜಾ ಮುಗಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇಂದು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಮರಳಿದರು. ಜೂನ್ 1ರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ 'ಶಾಲಾ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವ' ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು. ಮೊದ ದಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು.
ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೂವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿರುವ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಯ ಗೇಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹೂವಿನ ಮಳೆ, ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಶೃಂಗಾರಗೊಂಡ ಶಾಲೆಗಳು, ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು-ಬುಕ್ ವಿತರಣೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಪ್ರಾರಂಭೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ.
ಎರಡು ತಿಂಗಳು ರಜೆ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಅಕ್ಷರಶಃ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಇರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊಠಡಿಗಳು, ಶಾಲೆಯ ಆವರಣ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿಗೈದು, ಗುಲಾಬಿ ಹೂವು ನೀಡಿ, ಪೆನ್ನು-ಪುಸ್ತಕ ಕೊಟ್ಟು ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡಿರು. ಬಳಿಕ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸಮವಸ್ತ್ರ, ಶೂಗಳನ್ನು ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಯಶವಂತ ಯದ್ದಲಗುಡ್ಡ, "ಇಷ್ಟು ಚೆಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿದರು. ರಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಜಾ ಮಾಡಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಠಿಣ ಆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಶಾಲೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ, ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಶೇ.95ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ರೀಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ನಾನು ಮುಂದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗುವ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದರು.
"ಶಿಕ್ಷಕರು ನಮ್ಮನ್ನು ಖುಷಿಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತಸ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ನಮ್ಮದು ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಆದರೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದ ಆಸೀಫ್ ಸೇಠ್ ಅವರು ಶೇ.95 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ 25 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬಹುಮಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಪ್ರೇರಣೆ ಆಗಿದೆ" ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪೂಜಾ ಲಮಾಣಿ ಹೇಳಿದರು.
ಸರ್ಕಾರಿ ಸರದಾರ್ಸ್ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲ ಶಿವಶಂಕರ ಹಾದಿಮನಿ ಮಾತನಾಡಿ, "2026-27ನೇ ಸಾಲಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷವನ್ನು ಬಹಳ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ಸುಮಾರು 280 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೊದಲ ದಿನ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಲೆ ಆರಂಭೋತ್ಸವದ ಜೊತೆಗೆ ಪೋಷಕರ ಮಹಾಸಭೆ ಕೂಡ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ, ಸಮವಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆ ಆಗಿ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ. ಮೊದಲ 15 ದಿನ ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಕಲಿಕಾ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತರಗತಿಗಳು ನಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಶೇ.98ರಷ್ಟು ಫಲಿತಾಂಶ ದಾಖಲಿಸಿದೆ" ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
