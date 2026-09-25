ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಮೊಳಗಲಿದೆ ಕರಾವಳಿಯ ಕಂಬಳದ ಕಹಳೆ: ಅ. 18-19ಕ್ಕೆ ‘ವಿಜಯ ದಶಮಿ’ ಜೋಡುಕರೆ ಕಂಬಳ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಯೋಗವು ಮಹತ್ವದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 3:26 PM IST
ಮಂಗಳೂರು: ನಾಡಹಬ್ಬ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳದ ಗತ್ತು - ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳಲು ವೇದಿಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಬರುವ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ಮತ್ತು 19ರಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಆಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರೊಂದಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ನಿಯೋಗವು ಮಹತ್ವದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸಿ ಅಧಿಕೃತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ. ಕರಾವಳಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 150 ರಿಂದ 160 ಜೊತೆ ಆಯ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೋಣಗಳು ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
20 ಎಕರೆ ಜಾಗ, 147 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ‘ವಿಜಯ ದಶಮಿ’ ಕರೆ ಸಜ್ಜು: ಮೈಸೂರಿನ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸುಮಾರು 20 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳದ ಕರೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ಈಗಾಗಲೇ ಭರದಿಂದ ಸಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಈ ಕರೆಗೆ ‘ವಿಜಯ ದಶಮಿ’ ಎಂದು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಕರೆಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ದ 147 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಓಟದ ಅಂತರ 140 ಮೀಟರ್ ಇರಲಿದೆ. ಕರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಗೂ ಕೋಣಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರಂದೇ 5 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಓಟ (ಟ್ರಯಲ್) ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪುತ್ತೂರು ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಿಂದ ಅ. 16ಕ್ಕೆ ಕೋಣಗಳ ಪಯಣ: ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಸುದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಯಾಸ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗದಂತೆ ಸಕಲ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ನಿರ್ಗಮನ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30ಕ್ಕೆ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರು ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳು ಜಮಾಯಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನತ್ತ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಡಲಿವೆ.
ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ: ಘಟ್ಟ ಏರಿ ಸಾಗುವ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 2 ರಿಂದ 3 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕಡ್ಡಾಯ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿ ಮೇವು, ಆಹಾರ ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅ. 17ಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 16ರ ರಾತ್ರಿ 8:30 ರಿಂದ 9:00 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಮೈಸೂರು ತಲುಪಲಿರುವ ಕೋಣಗಳಿಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರ ಇಡೀ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಮೈಸೂರಿನ ತಂಪಾದ ಹವಾಗುಣ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಿತಕರವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗದು ಎಂದು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅ. 18-19ರಂದು ಕಂಬಳ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಬಳ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು,ಸಂಜೆ ನಡೆಯುವ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 19ರ ತಡರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಂಬಳ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
160 ಜೊತೆ ಆಯ್ದ ಕೋಣಗಳು ಭಾಗಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಮನವಿ: ಈ ಕಂಬಳದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸೀನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಅರ್ಹ 150 ರಿಂದ 160 ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಉಪ ಸಮಿತಿಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಂತರ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ₹65,000 ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಜೊತೆ ಕೋಣಗಳಿಗೆ ₹50,000 ಸಾರಿಗೆ ಭತ್ಯೆಯನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ.
ಸೀನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ 16 ಗ್ರಾಂ (2 ಪವನ್) ಚಿನ್ನ ಹಾಗೂ ದ್ವಿತೀಯಕ್ಕೆ 8 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಮೂರನೇ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋಣಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು, ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶಾಸಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗವಹಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಕೋಣಗಳ ಯಜಮಾನರಿಗೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ಸ್ಮರಣಿಕೆ, ಮೈಸೂರು ಪೇಟ ಮತ್ತು ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಉಚಿತ ಪ್ರವೇಶ, 3 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಪಾಸ್: ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಇಲ್ಲದ ಸುಮಾರು 5 ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನಿಂತು ನೋಡಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಯಲು ವಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ 15,000 ಜನರು ಕುಳಿತು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲು ದಿನವೊಂದಕ್ಕೆ 3 ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಪಾಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೋಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶ-ವಿದೇಶಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಕಂಬಳ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅಂದಾಜಿದೆ.
ಆಹಾರ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ: ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕರಾವಳಿಯ ಜಾನಪದ ಕಲೆ ಹಾಗೂ ತುಳುನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಿನಿಸುಗಳು ಮೈಸೂರಿನ ಜನರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಕಂಬಳದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಕಮೆಂಟರಿಯು ಇತರ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತುಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಸಂಘಟಕರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ದಸರಾ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತೊಡಕಿಲ್ಲ’: ಮೈಸೂರು ಕಂಬಳ ಆಯೋಜನೆಗೆ ಕೆಲವರು ಎತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪುತ್ತೂರು ಶಾಸಕ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈ, "ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ವತಃ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ. ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಯುವ ದಸರಾ, ಏರ್ ಶೋ, ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ನಡೆಸುವಾಗ ನಾಡಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದ ವೀರ ಕ್ರೀಡೆಯಾದ ಕಂಬಳವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಕೋಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರು ರಾಜಮನೆತನದೊಂದಿಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಂಟಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅಥವಾ ಪಿಲಿಕುಳದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳ ನಡೆಸದಂತೆ ಪ್ರಾಣಿದಯಾ ಸಂಘಟನೆಯೊಂದು ರಿಟ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಿ, ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕಂಬಳ ನಡೆಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
‘ತುಳುನಾಡು-ಕರುನಾಡನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹಾಸೇತುವೆ’: ಜಿಲ್ಲಾ ಕಂಬಳ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವಿಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಳಪು ಮಾತನಾಡಿ, "ನಾಡಹಬ್ಬ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತುಳುನಾಡಿನ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಬಳವು ಕೇವಲ ಮನರಂಜನೆಯ ಆಟವಲ್ಲ, ಅದು ರೈತಾಪಿ ವರ್ಗದ ಶೌರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಪ್ರತೀಕ. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅನುಭವದೊಂದಿಗೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಬಳವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಚರಿತ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದು ತುಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕರುನಾಡನ್ನು ಬೆಸೆಯುವ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಲಿದೆ" ಎಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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