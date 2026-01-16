ETV Bharat / state

ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿದ ಹರಜಾತ್ರೆ: ರೊಟ್ಟಿ - ಪಲ್ಯೆ, ಹುಗ್ಗಿ, ಮಿರ್ಚಿ ಸವಿದ ಭಕ್ತರು!

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವು ಕೂಡ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದಿನದಂದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಹರಜಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸಂಭ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಡಗರಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ‌

A grand Harajatra was held at the Panchamasali Gurupeeth in Harihar
ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 8:20 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಅದ್ಧೂರಿ ಹರಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ರೊಟ್ಟಿ - ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ - ಸಾರು, ಹುಗ್ಗಿ, ಮಿರ್ಚಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಾದ ಸೇವಿಸಿ ಸುಗ್ಗಿ - ಹುಗ್ಗಿ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಿಂದೆದ್ದರು. ಹಲವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಕೂಡ ಹರಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಅರ್ಪಿಸಿದರು.

ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಸಂಕ್ರಮಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದರು. ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ಬಸವರಾಜ ವೀರಾಪೂರ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವಚನಾನಂದ‌ ಶ್ರೀಗಳು ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಚನ ನೀಡಿದರು. ಇಡೀ ಮಠ ಮದುವಣಗಿತ್ತೆಯಂತೆ ಸಿಂಗಾರಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಕ್ತರು ದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದರು.

A grand Harajatra was held at the Panchamasali Gurupeeth in Harihar
ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಿದ ಶ್ರೀಗಳು (ETV Bharat)

ಜಾತ್ರೆಗೆ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಖಡಕ್ ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಮುಳಗಾಯಿ ಪಲ್ಯ, ಅನ್ನ-ಸಾಂಬರ್, ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಿರ್ಚಿ, ಮೊಸರನ್ನ, ಗೋಧಿ ಪಾಯಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.‌ ಬೆಳಗಾವಿ, ಹಾವೇರಿ, ದಾವಣಗೆರೆ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ವಿಜಯಪುರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಹೊಸಪೇಟೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಊಟ ಸವಿದು ಧನ್ಯರಾದರು. ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೊಟ್ಟಿ, ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಾದದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ ಅವರ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

A grand Harajatra was held at the Panchamasali Gurupeeth in Harihar
ಹರಿಹರದ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಗುರುಪೀಠ (ETV Bharat)

ಭಕ್ತರಿಗಾಗಿ ಮಠದಿಂದ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಿತ್ತೂರಿ ನ‌ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲದೆ ಮಠವನ್ನು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ‌ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಶ್ರೀಗಳು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.‌

ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿರಿಗೆರೆ ಮಠದ ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ, ಜನ ಕೇಳದೆ ಇದ್ದರೂ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದೆ ಹಣವನ್ನು ನೀರಾವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ‌ ಇರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗಳವಾದರೆ ಸಾಕು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ತವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಡಿದರು.

A grand Harajatra was held at the Panchamasali Gurupeeth in Harihar
ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು (ETV Bharat)

ಕೇವಲ 1200 ಕೋಟಿ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಭರಮಸಾಗರ, ಜಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ 200 ಕೆರೆಗಳನ್ನು ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರಿನಿಂದ ತುಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಯಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನ, ರೈತರು ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ನೀರು ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಆಯಾ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಪಕ್ಷದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದವರಲ್ಲವೆಂದು ವಚನಾನಂದ ಶ್ರೀಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಸತ್ಯ. ನಾವು 1200 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ 60 ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದು. ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ‌ ತರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹ ಅದನ್ನು ತಿರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ರೈತರಿಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಂದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ‌ ಪಂಚ ಗ್ಯಾರಂಟಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯದ ಶಿವಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯ ರಶ್ಮಿ ಸ್ಪರ್ಶ: ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಪುನೀತರಾದ ಭಕ್ತರು

TAGGED:

GRAND HARAJATRA IN HARIHAR
HARIHAR PANCHAMASALI GURUPEETH
ಹರಿಹರದ ಹರಜಾತ್ರೆ
DAVANAGERE
HARAJATRA 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.