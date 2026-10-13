ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರು, ಬೈಕ್ಗಳ ಝಲಕ್
ಮೈಸೂರಿನ ಎಂ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕಾರ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : October 13, 2026 at 6:03 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಶತಮಾನಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಕಾರುಗಳು, ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರುಗಳು, ಹಳೆಯ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ಗಳು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿಂಟೇಜ್, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಮೈಸೂರಿನ ಎಂ. ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರು 'ಕಾಫಿ ವಿತ್ ಕಾರ್' ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಬ್ಬಾಳದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 40 ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ 45 ವಿಂಟೇಜ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದಾಗಿದೆ.
ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ಸಂಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದ 1947ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ಡೈಮ್ಲರ್ ಡಿಬಿ18 ಕಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹತ್ತು ಹಲವಾರು ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳಿವೆ. ಕೇವಲ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಅವರ ಬಳಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಬೈಕ್ಗಳು ಸಹ ಇವೆ. 1916ರಿಂದ 1995ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಾದ ವಾಹನಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.
ಪ್ರವೇಶ ಶುಲ್ಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರದರ್ಶನದ ವೇಳೆ: ನಗರದ ಹೆಬ್ಬಾಳ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶದ (178-179 ಮತ್ತು 204ಡಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ) ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳು ಹಾಗೂ ಬೈಕ್ಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತರು ಹಾಗೂ ಕಾರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು 150 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ನೀಡಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 13ರವರೆಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 9ರಿಂದ 6ರವರೆಗೆ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಣೈ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಕುರಿತು ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿ: ವಿಂಟೇಜ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಗ್ರಹ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಣೈ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ, ಶ್ರಮ ಹಾಗೂ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಾದರೆ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿ, ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು ಎಂದರು.
ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಕಾರುಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯ ಹೊಂದಿರುವ ಗೋಪಿನಾಥ್ ಶೆಣೈ, ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಜೂಷಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಆ ರೀತಿಯ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
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