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ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಯ್ತು 4.5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ದೈತ್ಯ ಏಡಿ!

ಕುಮಟಾದಲ್ಲಿರುವ ಭೈರವ ನಾಗಪ್ಪ ಹರಿಕಂತ್ರ ಅವರ ಏಡಿ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ದೈತ್ಯ ಏಡಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ನೋಡುಗರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

A GIANT MUD CRAB
ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಏಡಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಸಾಕಣೆದಾರ ಭೈರವ ನಾಗಪ್ಪ ಹರಿಕಂತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 13, 2026 at 8:47 PM IST

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ಕಾರವಾರ: ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಗೇರಿಯ ಏಡಿ ಫಾರ್ಮ್​ವೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 4.5 ಕೆಜಿ ತೂಕದ ಅಪರೂಪದ ದೈತ್ಯ ಕಲ್ಲು ಜೆಂಜಿ (ಮಡ್ ಕ್ರಾಬ್ - ಕೆಸರು ಏಡಿ) ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಮೀನುಗಾರರು ಹಾಗೂ ಏಡಿ ಸಾಕಣೆದಾರರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಸಂತಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಹಾಗೂ ನದಿ ಸಂಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಳಿಯ ಕಲ್ಲು ಜೆಂಜಿ, ತನ್ನ ಭಾರಿ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಮಾದನಗೇರಿಯ ಖ್ಯಾತ ಏಡಿ ಸಾಕಣೆದಾರರಾದ ಭೈರವ ನಾಗಪ್ಪ ಹರಿಕಂತ್ರ ಅವರ ಏಡಿ ಫಾರ್ಮ್​ನಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ದೈತ್ಯ ಏಡಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಕಲ್ಲು ಜೆಂಜಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲಿ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಏಡಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾದನಗೇರಿ, ಬೇಲೆಕೇರಿ, ತದಡಿ, ಹೊಸ್ಮಟ್ಟಾ, ಅಘನಾಶಿನಿ, ಬಾಡ, ಕಾಗಾಲ, ಕುಮಟಾ ಹಾಗೂ ಹೊನ್ನಾವರ ಭಾಗಗಳ ಸಮುದ್ರ-ನದಿ ಸಂಗಮ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಕಲ್ಲು ಜೆಂಜಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಗೂ ಚೆನ್ನೈ ಮೂಲಕ ವಿಮಾನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಾಪುರ, ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ಏಡಿಗಳನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಮಾದನಗೇರಿಯ ಆನಂದು ಹರಿಕಂತ್ರ, ಭೈರವ ಹರಿಕಂತ್ರ ಹಾಗೂ ಮೋಹನ ಹರಿಕಂತ್ರ ಸಹೋದರರು ಕಳೆದ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ಏಡಿ ಸಾಕಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಲ್ಲು ಜೆಂಜಿಗಳ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕೊರೊನಾ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಡಿ ರಫ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದು, ಸಾಕಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿರುವುದರಿಂದ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಏಡಿ ರಫ್ತು ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದ್ದು, ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಬಂದಂತಾಗಿದೆ.

ಒಂದೆಡೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಉದ್ಯಮಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡುಮಾಡಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಏಡಿ ಪೂರೈಕೆದಾರರಾದ ಭೈರವ ನಾಗಪ್ಪ ಹರಿಕಂತ್ರ, "ಪರಿಸರ ಬದಲಾವಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಜೆಂಜಿಗಳ ಲಭ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಉದ್ಯಮಿಗಳ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಉತ್ಪಾದನೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿನ ಕಲ್ಲು ಜೆಂಜಿಗಳನ್ನು ಏಜೆಂಟರ ಮೂಲಕ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆತಿದ್ದರೂ, ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏಡಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಆತಂಕಕಾರಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

MUD CRAB FARMING
ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ಏಡಿ
UTTARA KANNADA
ಕೆಸರು ಏಡಿ
A GIANT MUD CRAB

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