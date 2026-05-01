ಮನೆಯೊಳಗೆ 4 ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ಅಗೆದು ಕ್ಷುದ್ರಪೂಜೆ: ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನರಬಲಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ
ಮನೆಯೊಳಗೆ ನಾಲ್ಕು ಅಡಿ ಗುಂಡಿ ಅಗೆದು ಕ್ಷುದ್ರಪೂಜೆ ನಡೆಸಿ, ನರಬಲಿ ಕೊಡಲು ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಘಟನೆ ಚಾಮರಾಜನಗರದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
Published : May 1, 2026 at 9:20 PM IST
ಚಾಮರಾಜನಗರ: ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ನಿಧಿಯಾಸೆಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಗುಂಡಿ ತೋಡಿ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಬಲಿಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಆರೋಪ ತಾಲೂಕಿನ ಸಾಗಡೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ. ಸಾಗಡೆ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾದೇವಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಶೆಡ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾಲ್ಕಡಿ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆದು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು, ಕುಡಿಕೆಗಳು, ಕಳಸ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ವಾಮಾಚಾರದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈತ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಇಂದು ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಾಯಿ ಮಾದಮ್ಮ(80) ಎಂಬಾಕೆಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗುಮಾನಿ.
"ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹತ್ತಾರು ಮಂದಿ ಮಾಟಗಾರರನ್ನು ಕರೆಸಿ ಈತ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಇದನ್ನು ನಾನೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈತ ನಿಧಿಗಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದು, ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ" ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಂತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಲಿ ಕೊಡಲಿದ್ದಾರೆಂಬ ಶಂಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಗೆ ವಿಚಾರ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಕೂಡಲೇ ದೌಡಾಯಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರನ್ನು ಕಂಡು ಮಾಟಗಾರರು ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮಹಾದೇವಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂರ್ಣಿಮೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ, ಚಾಮರಾಜನಗರ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಮಹಾದೇವಶೆಟ್ಟಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನರಬಲಿ ಆರೋಪ, ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ಈತನ ಜೊತೆಗೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ ಮಂತ್ರವಾದಿಗಳ ವಿವರ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ.
