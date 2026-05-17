ಏಲಕ್ಕಿ ನಗರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವು - ಹಲಸು ಮೇಳ ; 6ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಳಿಯ ಮಾವುಗಳು ಮಾರಾಟ

ಹಾವೇರಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾವು-ಹಲಸು ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಮಾವು - ಹಲಸು ಮೇಳ (ETV Bharat)
Published : May 17, 2026 at 8:45 PM IST

ಹಾವೇರಿ : ನಗರದ ರಜನಿ ಕನ್ವೆನ್ಸನ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾವು-ಹಲಸು ಮೇಳ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಳದಲ್ಲಿ 6ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ತಳಿಯ ಮಾವುಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿವೆ.

ಧಾರವಾಡ ಆಪೋಸ್ ಕಲ್ಮಿ, ಕೇಸರ, ಸಕ್ಕರೆಗುಟ್ಲಿ, ಅಲ್ಫಾನ್ಸೋ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಹಣ್ಣು ಮಾಡಿದ ಮಾವುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ರೈತ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಧಾರವಾಡ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯ ಮಾವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿಗೂ ಅಧಿಕ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಕ್ಕರೆಗುಟ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತಳಿಯ ಮಾವುಗಳನ್ನು ಕೆಜಿಗೆ ನೂರು ರೂಪಾಯಿಯಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಮೇಳ ಶನಿವಾರ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಜೆ ಮಳೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾನುವಾರ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಹಲಸು ಮೇಳ : ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಮಾವು ಮೇಳದ ಜೊತೆ ಹಲಸು ಮೇಳ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಲಸು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಆರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹಲಸಿನ ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ತುಮಕೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಲೆನಾಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ವರ್ತಕರು, ರೈತರು, ಹಲಸು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಹಲಸು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಹಲಸು ಮೇಳಕ್ಕೆ ತುಮಕೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದದವರು ಶಾಂತರಾಜು ಚಂದ್ರಮುಖಿ, ಸೂರ್ಯ, ನಾಗು, ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಕ್ವಾಪಿ ಹಲಸು ತಳಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಹಕರು ಹಲವು ಬಗೆಯ ಹಲಸುಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು.

ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣು (ETV Bharat)

ಕೆಲವರು ಹಲಸು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಹಲಸಿನ ತೊಳೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಲಸಿನಲ್ಲಿನ ಅಂಬಲಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಲಸುಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರು ವರ್ತಕರಿಂದ ಕೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದರು. ಅಲ್ಲದೇ, ಹಲಸುಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಬಗೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಹಲಸಿನ ತಳಿಗಳ ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು.

ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವ ಖಾದ್ಯಗಳು : ಹಲಸು ಮತ್ತು ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಹಲಸುಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಖಾದ್ಯಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಹಲಸಿನ ಜಿಲೇಬಿ, ಹಲಸು ಮಾವಿನ ದೋಸೆ, ಹೋಳಿಗೆ, ಮಾವಿನ ಚಿತ್ರಾನ್ನ, ಮಾವಿನ ಜ್ಯೂಸ್, ಹಲಸಿನ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಹಲಸಿನ ಕಬಾಬ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್, ಹಲಸಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಹಪ್ಪಳ, ಚಿಪ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಗ್ರಾಹಕರು ಖರೀದಿಸಿ ಹೊಸ ರುಚಿ ಆಸ್ವಾದಿಸಿದರು.

ಹಲಸಿನ ಕಬಾಬ್ (ETV Bharat)

ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಮತ್ತು ಹಲಸಿನ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಮನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಮ್ಯಾಂಗೋ ಒಬ್ಬಟ್ಟು, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಗಿರಮಿಟ್ಗೆಗೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಮಾವು ಮತ್ತು ಹಲಸು ಮೇಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಮಾರಾಟ ಮೇಳಗಳು ಆಯೋಜನೆಯಾದರೆ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳ ರುಚಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರು ತಿಳಿಸಿದರು.

