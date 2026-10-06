ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಶೋ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ: ಸಿ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ
ಜಯನಗರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8,000 ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಶೋ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಯನಗರ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : October 6, 2026 at 3:54 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಜಯನಗರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 8,000 ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ಟಿ.ವಿ.ಯಲ್ಲಿ ಶೋ ಕೊಡುವುದಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಜಯನಗರ ಶಾಸಕ ಸಿ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಯನಗರ ಎಸ್ಐಆರ್ ಆರೋಪ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇಬ್ಬರು ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದಿಯಾ?. ದೂರು ಕೊಡುವುದಾದರೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಕೊಡಲಿ. ಪೊಲೀಸರು ಏಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ?. ನಾವು ಈಗ ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಎಸ್ಐಆರ್ ಬಳಿಕ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಜಿಬಿಎ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿನ ಇಆರ್ ಒಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ನೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 8 ಸಾವಿರ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಎಂದು ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಹೊಸ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲೂ ಸತ್ತವರ ಹೆಸರು ಇದೆ. ಸ್ಮಶಾನ ದಿಂದಲೇ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ್ರಾ?. ಇದೇ ತರಹ ಪ್ರತಿ ಬೂತ್ ನಲ್ಲಿದೆ. ಶಿಫ್ಟ್ ಆದವರು ಕೂಡ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರದಾ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಡೀ ಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 12,000 ಮತದಾರರ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮನೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಗುರಪ್ಪನಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರೇ 500 - 1000 ಆನ್ ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಬಾರದಾ?. 8 ಸಾವಿರ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯಬೇಕಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ತಲೇಲಿ ಬುದ್ದಿ ಇಲ್ಲದವರು ಶೋ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿ ಹೆದರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸಬೇಕು. ನಾವು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೋರ್ಟ್ ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ. ನಾಳೆ ನಾವು ಜಯನಗರದ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಎಲ್ ಒಗಳು ಮಾಜಿ ಕಾರ್ಪೋರೇಟರ್ ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ?. ಜಯನಗರ RO ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ?. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು. ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿಯವರು, ಮಾಜಿ ಶಾಸಕಿಯನ್ನು ಕರೆದು ಬುದ್ದಿ ಹೇಳಲಿ ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಎಲ್ಎ ಕೊಟ್ಟ ದೂರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?: ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 7,650 ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವ ಮತದಾರರ ನಮೂದುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಎಲ್ಎಎಆರ್ಒ ಗಳಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಜಯನಗರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 7,650 ಮತದಾರರ ನಮೂದುಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ (ಡಬಲ್ ಎಂಟ್ರಿ) ನಮೂದುಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕೆಲವು ಮತದಾರರು ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಅವರ ಹೆಸರುಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಆದ್ದರಿಂದ, ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮನೆ - ಮನೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ, ಸಂಬಂಧಿತ ದಾಖಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ನಮೂದುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿರುವ ಮತದಾರರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚುನಾವಣಾ ನಿಯಮಾವಳಿಗಳಂತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಅರ್ಹತೆಯಿಲ್ಲದ ಅಥವಾ ಅನರ್ಹ ನಮೂದುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈ ಕುರಿತು ಅಗತ್ಯ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
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