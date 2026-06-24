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ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ: ಮಚ್ಚಿನೇಟಿಗೆ ಅಂಗೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಅಡಿಗೆಬೈಲು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾರಾಮಾರಿ ನಡೆದಿದೆ.

CLASHES OVER WOMEN
ಎಡಗೈ ಅಂಗೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 24, 2026 at 6:32 PM IST

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ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು: ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಮಾರಾಮಾರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಎಡಗೈ ಅಂಗೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಘಟನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಅಡಿಗೆ ಬೈಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅರುಣ್ (35) ಅಂಗೈ ಕಳೆದುಕೊಂಡಾತ.

ಹರಿತ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅರುಣ್ ಎಂಬಾತನ ಅಂಗೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಶೇಷಗಿರಿ (40) ಎಂಬವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಘಟನೆಯ ವಿವರ: ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಸಮೀಪದ ಅಡಿಗೆಬೈಲು ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪತಿಯಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅರುಣ್ ಹಾಗೂ ಶೇಷಗಿರಿ ನಡುವೆ ಕೆಲ ದಿನಗಳಿಂದ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಬಳಿಕ ಹೊಡೆದಾಟಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡ ಶೇಷಗಿರಿ ತೋಟದಲ್ಲಿದ್ದ ಮರಗೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಹರಿತವಾದ ಮಚ್ಚನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅರುಣ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶೇಷಗಿರಿ ಬೀಸಿದ ಮಚ್ಚಿನ ಹೊಡೆತದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರುಣ್ ತನ್ನ ಎಡಗೈಯನ್ನು ಅಡ್ಡ ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಮಚ್ಚು ಕೈಗೆ ತಗುಲಿ ಅಂಗೈ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಡಾಗಿದೆ. ಅಂಗೈ ತುಂಡಾಗಿ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಗಾಯಾಳು ತೀವ್ರ ರಕ್ತಸ್ರಾವದಿಂದ ನರಳಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಕೂಡಲೇ ಅರುಣ್‌ನನ್ನು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಕುರಿತು ವೈದ್ಯರು ನಿಗಾ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆತಿದೆ.

ಬಾಳೆಹೊನ್ನೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಶೇಷಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಅರುಣ್ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಲುಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಸದ್ಯದ ಮಾಹಿತಿ. ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಮಾತಿಗೆ ಮಾತು ಬೆಳೆದು ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದೆ. ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶೇಷಗಿರಿ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅರುಣನ ಅಂಗೈ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಜಿಲ್ಲಾಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕ ಮಂಗಳೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತನಿಖೆಗಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಷಗಿರಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

FIGHT BETWEEN TWO PEOPLE
LEFT PALM CUT IN CLASHES
ಮಾರಾಮಾರಿ
CHIKKAMAGALURU
CLASHES OVER WOMAN

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