ಹಾವೇರಿ: ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಶನಿವಾರ; ಕೃತಕ ಹುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ
ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದರು.
Published : August 8, 2026 at 8:01 PM IST
ಹಾವೇರಿ: ಜೆ.ಪಿ.ರೋಟರಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಶನಿವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಅಚರಿಸುವ ಸಂಭ್ರಮದ ಶನಿವಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿನಗಳ ಆಚರಣಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು. ಹಬ್ಬದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯನ್ನ ತಳಿರು ತೋರಣಗಳಿಂದ ಸಿಂಗರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಲೋನ್ಗಳ ಕಟ್ಟಿ ರಂಗೋಲಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.
ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿ ಹಬ್ಬದ ಆಚರಣೆ ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸೀರೆ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಂಚೆ ಜುಬ್ಬಾ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಲಂಗಾ ಧಾವಣಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಪರಸ್ಪರ ಉಡಿ ತುಂಬಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಲಕವಿಟ್ಟು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿದರು.
ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಗಬನ ಹುತ್ತ: ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಆಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಹುತ್ತ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ನಾಗಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಹುತ್ತಕ್ಕೆ, ನಾಗರ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕೊಕ್ಕಾಬತ್ತಿ ಕೊಡಾಬತ್ತಿಯಿಂದ ಹುತ್ತವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಹಾಲೆರದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಆರತಿ ಬೆಳಗಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನಮಿಸಿದರು. ಪಂಚಮಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಶೇಂಗಾ, ರವೆ, ಎಳ್ಳು, ಬೇಸನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ನಾಗಪ್ಪನಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ನೈವೇದ್ಯ ಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದರಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯಗಳೇನು ಎನ್ನುವ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾವುಗಳನ್ನು ಕಂಡರೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡದೆ ಉರಗಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಡಿಗೆ ಬಿಡುವ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸಿ.ಎ.ದಳವಾಯಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದ ಶನಿವಾರ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬ ಬರುವ ಕಾರಣ ನಾಗರಪಂಚಮಿ ಹಬ್ಬದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿಸಲು ಈ ರೀತಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾಗರ ಪಂಚಮಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಏನು? ಮತ್ತು ಪಂಚಮಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇದೇ ವೇಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಬಳಕೆಯ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳ ಕುರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅದರ ದುರುಪಯೋಗದಿಂದ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಇತಿಮಿತಿ ಬಳಕೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗುವ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಿಶೇಷ ಚೇತನರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಶಾಲೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕಿ ಸರೋಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಶಿಕ್ಷಕಿಯರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾಗರಪಂಚಮಿಯನ್ನು ಪದ್ದತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿಯ ಹಬ್ಬದ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಹಬ್ಬದ ಮೂರು ದಿನಗಳಾದ ರೊಟ್ಟಿ ಪಂಚಮಿ ನಾಗ ಪಂಚಮಿ ನಾಗಚತುರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದರು.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಕೇತ ಮಾತನಾಡಿ, ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಆಚರಣಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವಿದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲ ಮುಗಿದು ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಚರ್ಮ ಒಣಗಲಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಶೇಂಗಾ ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲದಿಂದ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ತಿಂದರೆ ದೇಹ ಸದೃಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಂದ ಉಂಡೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುವ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಳಕಳಿ ಇದೆ. ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ತಿಳಿದಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು.
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