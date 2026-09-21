ಮೈಸೂರು ದಸರಾ 2026: ಪ್ರತಿ ದಸರಾ ಆನೆ ತೂಕಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ: ಇಲ್ಲಿದೆ ಇಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ!
ಪ್ರತಿ ದಸರಾ ಆನೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ತೂಕ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿರಾ ಅಂಡ್ ಕಂ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
Published : September 21, 2026 at 2:15 PM IST
ಮೈಸೂರು: ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆಗಮಿಸಿರುವ ಗಜಪಡೆಗೆ ತಾಲೀಮಿಗೂ ಮುನ್ನ ಎರಡು ಬಾರಿ ತೂಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಆನೆಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಳೆದ 60 ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ತೂಕ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿರಾ ಅಂಡ್ ಕಂ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಈಟಿವಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಗಜಪಯಣದ ಮೂಲಕ ಅರಮನೆಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ ಆನೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ತೂಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಗಜಪಡೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಗಮನಿಸಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರ ನೀಡಿ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಸನ್ನದ್ಧಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದಸರಾ ಗಜಪಡೆಗೆ ತೂಕ ಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಸಾಯಿರಾಂ ಅಂಡ್ ಕಂ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?: ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿರುವಾಗಲೇ ಆನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರುತ್ತಿದ್ದರು.
ಗಜಪಡೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಮರು ದಿನವೇ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಸರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಾಗಿರುವುದೇ ನಮಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಆನೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವುಗಳ ತೂಕ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತೂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ ಆಹಾರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಂಬೂಸವಾರಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನವೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕರೆತಂದು ಅವುಗಳ ತೂಕವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಾಯಿರಾಂ ಅಂಡ್ ಕಂ ಮಾಲೀಕ ಗಣೇಶ್ ಪ್ರಸಾದ್.
ಕಾಡಿನಿಂದ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳದ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬರುವ ದಸರಾ ಆನೆಗಳ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ನೋಡಿದಂತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆನೆಗಳು ಅರ್ಧ ಟನ್ನಷ್ಟು ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದುಂಟು. ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಸರಾಸರಿ 250 ರಿಂದ 300 ಕೆಜಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದರು.
ದಸರಾ ಆನೆಗಳಲ್ಲೇ ಅರ್ಜುನ ಆನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು, ಅದರ ಗತ್ತು, ಗಾತ್ರ ಅದರ ಗಾಂಭೀರ್ಯವೇ ಬೇರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಅರ್ಜುನ ಆನೆಯನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತೂಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನ ಆನೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ವಿಷಾದದ ಸಂಗತಿ. ಒಂದು ಆನೆ ತೂಕ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ 50 ರೂಪಾಯಿ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: