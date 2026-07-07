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ಮಗುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ ತಂದೆಗೆ, ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವ ಹಕ್ಕು ಇಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್​

ಪತ್ನಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವ ಹಕ್ಕು ಕೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

HIGH COURT
ಹೈಕೋರ್ಟ್​ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 7, 2026 at 7:31 PM IST

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ಬೆಂಗಳೂರು : ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಿಲ್ಲದ ತಂದೆಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವ ಹಕ್ಕು ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್​ ಹೇಳಿದೆ.

ತನ್ನ ಮತ್ತು ಮಗವಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪಿ. ಶ್ರೀಸುಧಾ ಅವರಿದ್ದ ಏಕ ಸದಸ್ಯಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಗುವಿನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿರದ ತಂದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಧ್ಯೆಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಹಕ್ಕು ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನುಣುಚಿಕೊಂಡ ತಂದೆ, ಮಗುವಿನ ಭೇಟಿಯ ಹಕ್ಕು ಕೋರಲಾಗದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.

ವಿಚ್ಛೇದನದ ನಂತರ ಮಗುವಿನ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಾಯಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಂದೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಭೇಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟನ್ನು ತಂದೆಯೇ ಭರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿರುವುದು ತಪ್ಪಾಗಲಿದೆ.

ಅಲ್ಲದೆ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಂದೆ ತನ್ನ ಭೇಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತ್ಯಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹೊಸ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಯಿ ಎಂದಿಗೂ ಜೀವನಾಂಶವನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.

ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿ ನಗರದ ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತು ರಾಜಾಜಿನಗರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಲಹದಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಈ ನಡವೆ 2024ರ ಸೆ.24, ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಇತ್ಯರ್ಥದ ಮೂಲಕ ಅವರ ವಿವಾಹವನ್ನು ಅನೂರ್ಜಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು.

ಈ ವೇಳೆ ನಡೆದ ಒಪ್ಪಂದದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ 5 ವರ್ಷದ ಮಗ ತಾಯಿಯ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿದ್ದಾನೆ. ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನು ನೋಡುವ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಭೇಟಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸ್ವಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, 2026ರ ಜ.30 ರಂದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ತಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪತಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮಹಿಳೆ(ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ) ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.

ಅಲ್ಲದೆ, ಒಮ್ಮೆ ಅರ್ಜಿ ಇತ್ಯರ್ಥದ ನಂತರ ಪುನಃ ತಂದೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೆ ಅದು ಊರ್ಜಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಮಗುವಿನ ಜನನದ ನಂತರ, ತಂದೆ ಮಗುವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲು, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಜತೆಗೆ ಪತಿ ಮರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಕರಣ ಸಂಬಂಧ ನೋಟಿಸ್‌ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದರೂ ಪತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್​ಗೆ ಹಾಜರಾಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಮಗುವಿನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಾಯಿ ತನ್ನ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿದ್ದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಡಿಮೆ ಇರುವ ಪತ್ನಿಗೆ ಜೀವನಾಂಶ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್

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