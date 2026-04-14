ವಿಜಯಪುರ: 'ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ'; ಸ್ನೇಹಿತರ ಚುಚ್ಚು ಮಾತಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ತಂದೆ!

ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೇ ತನ್ನ ಆರು ವರ್ಷದ ಮಗನನ್ನು ಕೊಂದಿರುವ ಹೃದಯವಿದ್ರಾವಕ ಪ್ರಕರಣ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ವಿಜಯಪುರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪೊಲೀಸ್​ ಠಾಣೆ ಮತ್ತು ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಯ ಪೋಟೋ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : April 14, 2026 at 9:27 PM IST

ವಿಜಯಪುರ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸುವ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ನಡೆದಿದೆ. ಕೇವಲ ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಚೇಡಿಸುವ ಮಾತಿನಿಂದ ವಿಚಲಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ತನ್ನದೇ ಮಗುವನ್ನು ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಎಸೆದು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆರು ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮನ ಜೀವವನ್ನು ಅಪ್ಪನೇ ತೆಗೆದಿರುವ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆ ನಾಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ಪ್ರಕರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಹೌದು, ಕೇವಲ 6 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ತಂದೆಯೇ ಆತನ ಪಾಲಿಗೆ ಯಮನಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಾಗಠಾಣ ಗ್ರಾಮದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಅರಕೇರಿ ಎಂಬಾತನೇ ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರುವ ಆರೋಪಿ ತಂದೆ.

ಕೊಲೆಗೆ ಕಾರಣ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರ: ನಿರ್ದಯಿಯಾಗಿರುವ ತಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಂತ ಮಗನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣ, ಮಗ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ಆರೋಪಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನಿಗೆ ಆತನ ಕೆಲ ಗೆಳೆಯರು 'ನಿನ್ನ ಮಗ ನಿನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ' ಎಂದು ಚೇಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. ಅಲ್ಲದೆ 'ನಿನ್ನ ಮಗನ ಹೋಲಿಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಮೂದಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಾತನ್ನೇ ದಿನನಿತ್ಯ ಕೇಳಿ ರೋಸಿಹೋದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಹೆತ್ತ ಮಗನನ್ನೇ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಪೊಲೀಸ್​ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಯಲಾಗಿದೆ.

ಮಾರ್ಚ್ 16 ರಂದು ಮಗನನ್ನು ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಸಿಂದಗಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವೆ ಎಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದವನು, ನೇರವಾಗಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸತಾರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕರಾಡ್ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ತಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ.‌ ಬಳಿಕ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲವೆಂಬಂತೆ ನಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಮೃತ ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಅಜ್ಜಿ ಸುಮಿತ್ರಾ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಫೋನ್​ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತನಾಡಿಸಿ ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ನಾಟಕ: ಇನ್ನು, ''ಮಗನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿಸಿ ಎಂದು ನಾನು ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ಫೋನ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ 'ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾತನಾಡಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆತ ಆಟದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾನೆ' ಎಂದು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ. ಬಳಿಕ ಇದೇ ಎಪ್ರಿಲ್​ 1 ರಂದು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಬರ್ತಡೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮಾರ್ಚ್​ 31 ರಂದು ಮಗನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗಂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ. ಇಡೀ ದಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ಮಗನನ್ನು ಭೇಟಿಯನ್ನೇ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ನಾನು ಊರಿನ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕೇಳಿದೆ. ಆಗಲು ಆತ ಏನನ್ನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನೆದುರು ಬಂದು 'ಮಗನನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡು' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಿದ್ದ ಎಂದು ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ'' ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪೊಲೀಸರು: ಸತಾರಾ ಪೊಲೀಸರು ಸಹ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಅಪರಿಚಿತ ಬಾಲಕನ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಫೋಟೋ ಸಮೇತ ಪ್ರಕಟಣೆ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು.

ಬಳಿಕ ಮಗ ಹಾಗೂ ತಂದೆ ಇಬ್ಬರೂ ಕಾಣೆಯಾದ ಕುರಿತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಆರೋಪಿ ಮಲಿಕಾರ್ಜುನನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಕರೆತಂದ ಪೊಲೀಸರು, ಆತನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಮಗನನ್ನು ತಂದೆಯೇ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಬಿಸಾಕಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್​ಪಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್​ ನಿಂಬರಗಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗ ಹೋಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕರುಳ ಬಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ತಂದೆಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಲಿ ಎನ್ನುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ.

