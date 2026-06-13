ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ್ದ ಪಾಪಿ ತಂದೆಗೆ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ
ಮಗಳ ಮೇಲೆಯೇ ತಂದೆ ಆತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆತನಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
Published : June 13, 2026 at 4:40 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮಗಳ ಮೇಲೆ ಆತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ ತಂದೆಗೆ 20 ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 1.10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದನೇ ತ್ವರಿತಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
40 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತಂದೆ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಅಪರಾಧಿ. ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಕೃತ್ಯವೆಸಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಪರಾಧಿಗೆ 20 ವರ್ಷ ಸಾದಾ ಶಿಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ 1.10 ಲಕ್ಷ ದಂಡ ವಿಧಿಸಿದೆ. ನೊಂದ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾ. ಎಸ್. ಸುಜಾತ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಭಿಯೋಜಕಿ ಪಿ. ಕೃಷ್ಣವೇಣಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಿದ್ದರು.
ಅಪರಾಧಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯು, ಹೆಂಡತಿ ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ಲೇಔಟ್ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ. ನೊಂದ ಬಾಲಕಿಯು ಈತನ ಮೊದಲ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ. 2023 ಜೂನ್ 12ರಂದು ಬಾಲಕಿಯ ಅಜ್ಜಿ ನಿಧನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಸಹ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಬಳಿಕ ಒಬ್ಬಳೇ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದ್ದಳು. ಅದೇ ದಿನ ಸಂಜೆ ಆಕೆಯ ಅಪ್ಪ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಆಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂಟಿ ಮಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಆಕೆ ಮೇಲೆ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಆತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಬಾಲಕಿಯು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಳು.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಆರೋಪ ಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಮಗಳ ಮೇಲೆ ತಂದೆ ಆತ್ಯಾಚಾರವೆಸಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅಪರಾಧಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 20 ವರ್ಷದ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ.
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