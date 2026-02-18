ETV Bharat / state

ಲಂಚ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ ನೋಡಲು ಹಣ್ಣು ಬ್ರೆಡ್​​ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದ ರೈತ; ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅಪಹಾಸ್ಯ

ಭೂಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದು ಜೈಲುಪಾಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಅಧಿಕಾರಿ ತನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದರ ನೀಡಿಲ್ಲವೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಅವರನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಲು ರೈತನೋರ್ವ ಜೈಲಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಬ್ರೆಡ್ ನೊಂದಿಗೆ ತೆರಳಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

A FARMER BRINGS FRUITS AND BREAD
ಜೈಲು ಸೇರಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಹಣ್ಣು, ಬ್ರೆಡ್​ ತಂದ ಅಧಿಕಾರಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 18, 2026 at 7:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾರಿನ ತಿಂಗಳ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಲಂಚದ ಬೇಡಿಕೆ‌ ಇಟ್ಟು ಜೈಲು‌ ಪಲಾಗಿರುವ 206 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ತರಿಕೆರೆಯ ರೈತ ವಿಶುಕುಮಾರ್ ಹಣ್ಣು, ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆ ಬತ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಂಗಳವಾರ ಜೈಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು.

ವಾಪಸ್​ ಕಳಿಸಿದ ಜೈಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು: ಜೈಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಶು ಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನು ಜೈಲಿನ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿಯೇ ತಡೆದು ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶು ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಜಮೀನನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಾಗಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಂಧವನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದರು‌. ಇವರ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ‌ ನೀಡದೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ ನೀಡಿದ್ದರ ಕುರಿತು ವಿಶು ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ತಿಥಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ತಾವೇ ಮುದ್ರಿಸಿ ಹಂಚಿದ್ದರು‌. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಇವರು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮರನ್ನಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.

ಲಂಚದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೈಲು ಪಾಲಾಗಿರುವ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ ಸರಿಯಾದ ದರ ನೀಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಿಂದ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಇವರ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಬತ್ತಿಯನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ತಂದಿದ್ದರು‌.

ನಮ್ಮಂತಹ ರೈತರಿಗೆ ಅನಾನುಕೂಲ ಮಾಡಿ‌ಕೊಡುವ ಇಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿ ವಿಶು ಕುಮಾರ್ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಬ್ರೆಡ್ ಹಾಗೂ ಸೊಳ್ಳೆಬತ್ತಿ ತರುವ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ದಾಳಿ : ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 206 ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ಹೊಳಲೂರು ನಾಡಕಚೇರಿ ಸಹಾಯಕ ರಾಜೇಶ್ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರ ಕೈಗೆ ಇತ್ತೀಚಿಗೆ(ಫೆ.14) ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದ್ದರು. ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಸೂಚನೆ ಮೇರೆಗೆ ರಾಜೇಶ್ ಫೆಬ್ರವರಿ 14ರ ಸಂಜೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ನೆಹರು ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಬಳಿ 40 ಸಾವಿರ ರೂ. ಲಂಚ ಪಡೆಯುವಾಗ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಹಣದ ಸಮೇತ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿಯನ್ನು ಮೊದಲನೇ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ರಾಜೇಶ್​​ ಎರಡನೇ ಆರೋಪಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಓತಿಘಟ್ಟ ಗ್ರಾಮ ನಿವಾಸಿ ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಎರ್ಟಿಗಾ ಕಾರನ್ನು ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಹಣದ ಬಾಕಿ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಈ ಕುರಿತು ಬಾಡಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ 40 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಣ ಲಂಚ ನೀಡುವಂತೆ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ ಶನಿವಾರ 40 ಸಾವಿರ ರೂ. ಹಣ ಲಂಚ‌ ಪಡೆಯುವಾಗ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಿದ್ದಲಿಂಗ ರೆಡ್ಡಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್​ನನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕರಾದ ಎಂ.ಎಸ್.ಕೌಲಾಪೊರೆ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಡಿವೈಎಸ್​​ಪಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

JAIL BANANA
SHIVAMOGGA
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣ
ಹೆದ್ದಾರಿ ವಿಶೇಷ ಭೂ ಸ್ವಾಧೀನಾಧಿಕಾರಿ
A FARMER BRINGS FRUITS AND BREAD

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.