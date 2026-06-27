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ಸರಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿ: ಜನರ ಕೂಗಾಟದಿಂದ ಉಳಿಯಿತು ರೈತನ ಜೀವ!

ಸರಗೂರಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದು, ಓರ್ವ ರೈತ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.

MYSURU FARMER INJURED IN TIGER ATTACK SARGUR TIGER ATTACK ರೈತನ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ
ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ (IANS)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 27, 2026 at 5:23 PM IST

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ಮೈಸೂರು: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರೈತನ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಆತ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಜನರು ಕೂಗಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಹುಲಿ ಕಾಡಿನತ್ತ ಓಡಿದ್ದು, ರೈತ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾನೆ.

ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮುಳ್ಳೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್​ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಮಹಾದೇವ ಗೌಡ ಎಂಬುವರ ಮಗ ಕಿರಣ್ (40) ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿ, ಪ್ರಾಣಾಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾದವರು.

ಎಂದಿನಂತೆ ಕಿರಣ್, ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಜಮೀನಿನಿಂದ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಹುಲಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹುಲಿಯ ಘರ್ಜನೆ ಕೇಳಿದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಜಮೀನಿನ ರೈತರು, ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಹುಲಿ ಓಡಿ ಹೋಗಿದೆ.

ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ಕಿರಣ್ ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಬೋನಿಗೆ ಬೀಳದ ಚಾಣಾಕ್ಷ ಹುಲಿ : ಬೆಣ್ಣೆಗೆರೆ ಗ್ರಾಮದ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ಕೂಂಬಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿ, ಹುಲಿ ಸೆರೆಗೆ ಬೋನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಚಾಣಾಕ್ಷ ಹುಲಿ, ಬೋನಿಗೆ ಬೀಳದೇ, ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಲೆನೋವಾದರೆ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಜೀವ ಭಯದಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದೆ.

ಹುಲಿ ದಾಳಿಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐವರು ಬಲಿ : ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕೋಟೆ ಹಾಗೂ ಸರಗೂರು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಐವರು ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಡೀಪುರ ಹಾಗೂ ನಾಗರಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಫಾರಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸ್ಥಳೀಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಪರಿಣಾಮ ಸರ್ಕಾರ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸಫಾರಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಫಾರಿ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ್ ಜೊತೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಹೆಡಿಯಾಲ ಎಸಿಎಫ್ ಪರಮೇಶ್ ಅವರು, ಹುಲಿ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವ ರೈತರಾದ ಕಿರಣ್ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹುಲಿ ಓಡಾಟದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರುವಂತೆ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ ಎಂದರು.

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TAGGED:

MYSURU
FARMER INJURED IN TIGER ATTACK
SARGUR TIGER ATTACK
ರೈತನ ಮೇಲೆ ಹುಲಿ ದಾಳಿ
TIGER ATTACK

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