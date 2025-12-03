ಬಹುಬಗೆಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡ ರೈತ: ಎಕರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ 7-8 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ, ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಅನ್ನದಾತ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ಸಲಬಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಾಪುರ ಎಂಬುವರು ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 3, 2025 at 1:46 PM IST
ಬಾಗಲಕೋಟೆ: ಏಕ ಬೆಳೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವೇ ಬಾರದ ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಕರೆ, ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು, ಕೃಷಿ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಸೂಕ್ತ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯದೇ ಕೈಸುಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇಡ. ಇರುವ ಜಮೀನಿನಲ್ಲೇ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭ ಗಳಿಸಿ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಗಲಕೋಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಮನ್ನಿಕಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತ ಸಲಬಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ ಕಳೆದ 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರುವ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ತರಹೇವಾರಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಗುಡ್ಡದ ಇಳುವರಿಗೆ ಇರುವ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಕಾರಿ, ಉಳಿದ ಇನ್ನರ್ಧ ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಲಬಣ್ಣ, ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆಯವರ ಅರ್ಧ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಲಾವಣಿ ಪಡೆದು ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
''ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೀರೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಾಗಲಕಾಯಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗಿದ್ದು ಬೆಳೆಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನಿತ್ಯ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನಿತ್ಯ ₹7 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹8 ಸಾವಿರ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಳಿನ (ಕಾರ್ಮಿಕರ) ಕೂಲಿ, ವಾಹನ ಬಾಡಿಗೆ ಖರ್ಚು ತೆಗೆದು ಕನಿಷ್ಠ ₹5 ಸಾವಿರ ಉಳಿಯುತ್ತಿದೆ. ಹೀಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ನಿರಂತರ ಬೆಳೆ ಬಂದು ₹6-7 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಭಾಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ₹1 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರೆಯಿಸಿದ್ದು, ಅದರಿಂದ ಸಿಗುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿಯೇ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವೆ'' ಎಂದು ಸಲಬಣ್ಣ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
''ನಿತ್ಯ ಸಾಯಂಕಾಲ ತರಕಾರಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುವೆ. ನಂತರ ತಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುವೆ. ಅತ್ಯಂತ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆದಿರುವೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೀನ್ಸ್ ಬೆಳೆಯುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯ ಬೀಜ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಕಡಲೆ, ಗೋವಿನಜೋಳ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಹೀಗೆ... ಇತರೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚಿಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮಂತಹ ಸಣ್ಣ ರೈತರು ಬದುಕುವುದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು ಅಂತ ತಿಳಿದೇ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೂಢಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವೆ. ತರಕಾರಿ ಲಾಭ ತರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಈಗ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಬದುಕು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ'' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸಲಬಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ.
ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಗಳ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಉತ್ತಮ ತಳಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ರೋಗ, ಕೀಟಬಾಧೆ ತಗುಲದೇ ಇರುವುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಪ-ಸ್ವಲ್ಪ ಕೀಟನಾಟಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. - ಸಲಬಣ್ಣ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ, ರೈತ