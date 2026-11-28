ಜನರೇ ಎಚ್ಚರ; ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ 13.78 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಕಳೆದುಕೊಂಡ ದಾವಣಗೆರೆಯ ರೈತ
ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ರೈತ ಆನ್ಲೈನ್ಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 28, 2026 at 12:38 PM IST
ದಾವಣಗೆರೆ: ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಇದೀಗ ಹಣ ಹೊಡೆಯಲು ಹೊಸ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು (ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್) ವಿಶ್ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಕಳುಹಿಸಿದರೆ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬ ಹೊಸ ಜಾಲವನ್ನು ವಂಚಕರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ ರೈತನೊಬ್ಬ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ ದಾವಣಗೆರೆಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಭಾಗದ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 13.78 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ವಂಚಕರಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಅ.10 ರಂದು ರೈತನ ಟೆಲಿಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಗೆ ನೇಹಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬುವರು ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ನಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಬಹುದೆಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಆಧರಿಸಿ ಮೋಸ ಹೋದ ರೈತ, ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನು ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದು ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ಗೆ 50 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ರೈತನಿಗೆ ನಂಬಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ದಿನಕ್ಕೆ 30 ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ 1,500 ರೂ. ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಂಚಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ರೈತ ಸಮ್ಮತಿ ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ನೇಹಾ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಎಂಬುವರು ಆತನಿಗೆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆಯಲು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಲಿಂಕ್ ತೆರೆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈತ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ನಂಬಿಸಲು ರೈತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ 5,146 ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಣ ಕಳುಹಿಸಿ ರೈತನನ್ನು ತಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಸೆಳೆದ ವಂಚಕರು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಲಾಭ ಬರಲಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿಸಿದ್ದರು.
ಅವರ ಮಾತು ನಂಬಿದ ರೈತ ಜು. 19 ರಿಂದ ಸೆ. 26ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 13.78 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಂಚಕರು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಲಿಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೊತ್ತ 15 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಈ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ 1.75 ಲಕ್ಷ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತೆರಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ವಂಚಕರು ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಾಗ ಇದು ವಂಚನೆಯ ಜಾಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ತಕ್ಷಣ ರೈತ ಸಿಇಎನ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
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