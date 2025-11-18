ETV Bharat / state

ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್​!: ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರವೂ ಫಸಲು ತೆಗೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತ

ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ಫಸಲು ಬರುವುದು ತೀರಾ ವಿರಳ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ರೈತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗಿಡ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಲವರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಮ್ಮಣ್ಣನವರ್ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 18, 2025 at 2:16 PM IST

3 Min Read
ಹಾವೇರಿ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಜೂನ್​ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ನವೆಂಬರ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮುಂದೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಇದು ಈ ಹಣ್ಣಿನ ಋತುಮಾನ.

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗಿಡಗಳು ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಣ್ಣು ಮುಂಗಾರು ಮುಗಿದ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂಗಾರು ಬರುವವರೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಡುವುದನ್ನ ಕಾಯಬೇಕು. ಆದರೆ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಸವಣೂರು ತಾಲೂಕಿನ ತಳ್ಳಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರೊಬ್ಬರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗಿಡ ಹಣ್ಣು ಬಿಡಲಿದೆ.

ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗಿಡ (ETV Bharat)

ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತೋಟದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗಿಡ ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಹಣ್ಣು ಸಿಗಲಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಫಸಲು ಅಪರೂಪ. ನಾನು ಈವರೆಗೂ ಇಂತಹ ಫಸಲು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನ ತೋಟವಾಗಿದ್ದು, ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್‌ ಹಚ್ಚಿ ಮೂರು ವರ್ಷವಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಫಲ ಸಿಗಲಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಹೊಸಳ್ಳಿಯ ರೈತ ಮಂಜುನಾಥ್.

ಇಳುವರಿಯ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣ: ನಾವು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ತೋಟವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರ್ಗಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಇಳುವರಿ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ನಾವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಸಾಯನಿಕ ಬಳಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು. ಗಿಡಕ್ಕೆ ಈ ಮೊದಲು ಕೋಳಿಗೊಬ್ಬರ, ಕುರಿಗೊಬ್ಬರ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೇ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದರಿಂದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಸಲು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಎರೆಹುಳು ಜಲ(ದ್ರವ ರೂಪದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ದ್ರಾವಣ)ವನ್ನು ಸಹ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮಳೆಗಾಲ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಫಂಗಸ್ ರೋಗವನ್ನು ಸಾವಯುವ ನಿರ್ವಹಣೆಯಿಂದ ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಗಿಡಗಳ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬೇರುಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಲು ವಿಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಟ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಇಳುವರಿ ಅವಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಇರಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಮ್ಮಣ್ಣನವರ್.

ಹೂ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಗಿಡ (ETV Bharat)

ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಫಸಲು ಬಂದರೆ ಅಧಿಕ ಲಾಭ: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀಸನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೀಸನ್​ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಫಸಲು ಬರುವ ಕಾರಣ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸೀಸನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಬರುವ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ದರಕ್ಕಿಂತ ಡಬಲ್ ದರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ 14 ಟನ್​ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ಇಳುವರಿ ಬಂದಿದೆ. 7 ರಿಂದ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೂ ಕಾಣಿಸಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ 1 ಟನ್ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ್ಣು ಸಿಗಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಈ ವರ್ಷ 1 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹರ್ಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಮಂಜುನಾಥ್.

ಒಂದು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 2000 ಗಿಡ: ಒಂದು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕಂಬಗಳನ್ನು ನೆಡಬಹುದು. ಒಂದು ಕಂಬಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಗಿಡದಂತೆ 400 ಗಿಡ ನೆಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ನಾವು ಮುಕ್ಕಾಲು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 400 ಕಂಬ ಹಾಕಿದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೆ 1600 ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಗಿಡ ಕಂಬ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮೊದಲ ವರ್ಷದಿಂದ ಫಲ ಬಿಡಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು ಎರಡನೇಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡಿದ ಖರ್ಚು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ 8 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ತೋಟ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ 70 ರಿಂದ 80 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಳಿಗೊಬ್ಬರ, ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಕುರಿಗೊಬ್ಬರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದರೆ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚು. ಅದರ ಬದಲು ನಾವೇ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ ಹಾಕಿದರೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತ ಮಂಜುನಾಥ್.

ತೋಟದ ಮಾಲೀಕ ಮಂಜುನಾಥ್ ಉಮ್ಮಣ್ಣನವರ್ (ETV Bharat)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕ್ರಮ ಇತರ ರೈತರಿಗೆ ಮಾದರಿ: ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ತೋಟವನ್ನ ಅಚ್ಚಕಟ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಬದಲಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬ ಮತ್ತು ಸಿಮೆಂಟ್ ಸರ್ಕಲ್ ಬಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕನಿಷ್ಠ 25 ವರ್ಷ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೇ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಕಂಬ ಹಾಕಿದರೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಕಾಯುವುದಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ಗಿಡಗಳ ಬೇರುಗಳು ಸಹ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಂಬಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸಲು ಬರಲು ಕಾರಣ. ಇನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್​ ಚಿಗುರುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಥೇಚ್ಛ ವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇವರ ತೋಟ ನೋಡಲು ದೂರದೂರದ ಊರುಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ರೈತರು ಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಇವರ ಸಲಹೆ ಕೂಡ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತ ಮಂಜುನಾಥ್ ಗೊಡ್ಡೆಮ್ಮೆ.

