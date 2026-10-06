ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನಿರಾಕರಿಸಲಾಗದು: ಹೈಕೋರ್ಟ್
ಕುಟುಂಬದ ಮೃತ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : October 6, 2026 at 8:09 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಕುಟುಂಬದ ಮೃತ ವಂಶಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವ ಸದಸ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಏಕೈಕ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವಜರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ವಿಳಾಸದ ದಾಖಲೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲೂಕಿನ ತಾವರೆಕರೆಯ ಉಪ ವಲಯದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ 2021 ರ ಡಿ.27ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಬಿ.ಎಸ್.ಅಭಿನಂದನ ಕುಮಾರ್ ಎಂಬುವರು ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.
ಈ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂಜಿಎಸ್ ಕಮಲ್ ಅವರ ಪೀಠ ಈ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ, ಕಂದಾಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ 2021ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಹೊರಡಿಸಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಈ ಆದೇಶದಿಂದ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯಲು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ನೂರಾರು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಈ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ರಿಲೀಫ್ ಸಿಕ್ಕಂತಾಗಿದೆ.
ವಂಶವೃಕ್ಷ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಕಾಲ ಕಾಯ್ದೆ ಹಾಗೂ 2026ರ ಜುಲೈ 17 ರಂದು ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿಯೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಸತ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಾರಸುದಾರರು ನೀಡುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಗ್ರಾಮ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ ಅಥವಾ ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕರು ಸ್ಥಳೀಯ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ವಾರಸುದಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ವಾಸಿಸಲು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿರಬಹುದು, ಅದನ್ನು ನೆಪ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಪೀಠ ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೇ, ಈ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವೇ ಅಂತಿಮ ಕಾನೂನಾತ್ಮಕ ಹಕ್ಕು ಅಥವಾ ಸಾಕ್ಷ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಾರಸುದಾರರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳಿದ್ದರೆ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳೇ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿದಾರರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಜುಲೈ 2026ರ ಸುತ್ತೋಲೆಯಂತೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ನೀಡುವಂತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ: ತನ್ನ ಕುಟುಂಬದ 11 ಸದಸ್ಯರ ನೊಳಗೊಂಡ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ವಿತರಿಸಲು ಕೋರಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು, ತಾವರೆಕರೆಯ ಉಪ ವಲಯದ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರ ವಿಳಾಸ ದಾಖಲೆ ಮತ್ತು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಸದಸ್ಯರ ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಒದಗಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅರ್ಜಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಸಹ ಪುರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೈಕೋಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದರು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: