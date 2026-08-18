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ಬರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿದರೂ, ಉಚಿತ‌ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬ: ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಕೃತಜ್ಞತೆ

ಎಲ್​ ನಿನೊ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಕರ ಬರಗಾಲ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಉಚಿತ ನೀರು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದೆ. ವಿಶೇಷ ವರದಿ- ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಎಸ್​. ಪಾಟೀಲ್​

A FAMILY HUMANITY IN VILLAGE
ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಉಚಿತ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 18, 2026 at 4:20 PM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಮಳೆ ಕೈಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಊರಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಹಾಹಾಕಾರ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರ ವಲಯದ 50ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮನೆಗಳು ಹನಿ ನೀರಿಗೂ ಪರದಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇಂಥ ಸಂದಿಗ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಕುಟುಂಬ ತಮ್ಮ ಕೊಳವೆಬಾವಿ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನರ ನೀರಿನ ದಾಹ ತೀರಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ಯರಗಟ್ಟಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಕಾಶ್​ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರು ಪೂರೈಸುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ 15 ತಾಲೂಕುಗಳ ಪೈಕಿ ಯರಗಟ್ಟಿ, ಸವದತ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಮದುರ್ಗ ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಒಂದೆಡೆ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಬಾವಿ, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಗಳು ನೀರಿಲ್ಲದೇ ಭತ್ತಿ ಹೋಗಿವೆ. ಇದು ಜನರನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬ (ETV Bharat)

ಕುರುಬಗಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀರು ಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ನೀರನ್ನು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಗೋವಿನಜೋಳ, ಹತ್ತಿ, ಶೇಂಗಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ಜೀವಸೆಲೆ ಸಿಕ್ಕು ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವರು ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು, ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಒಣಗಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ, ಇಲ್ಲಿನ ಜನತಾ ಪ್ಲಾಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಲದ ಮನೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕೊಟ್ಟು, ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ವಿದ್ಯುತ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್​ಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೊಡಗಳ‌ನ್ನು ತಂದು ಟ್ಯಾಂಕರ್​ನಲ್ಲಿನ ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಕುಡಿಯಲು ಮತ್ತು ಬಳಸಲು ಇದೇ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ತಳ್ಳುಗಾಡಿ, ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೋದರೆ, ಹಲವರು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಾರೆ.

A family humanity in village
ತಮ್ಮ ಬೋರ್​ವೆಲ್​ನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿರುವ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು (ETV Bharat)

ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಗಂಗಾಧರ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ, ಹಿಂದಿನ ಹಲವು ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಆಗಿತ್ತು. ಆಗ ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಜನರಿಗೂ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಜನರಿಗೆ ಕೊಡುವುದು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾಯಿಸಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದವು. ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದಂತೆ ಮೊದಲಿನಿಂದ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.

ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 14 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗೋವಿನಜೋಳ, ಹೆಸರು, ಶೇಂಗಾ, ಹತ್ತಿ ಒಣಗಿ ಹೋಗಿವೆ‌. ಎಕರೆಗೆ 15 ಸಾವಿರ ರೂ. ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೆವು. ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಎಕರೆ 40 ಸಾವಿರ ರೂ. ಆದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ, ಹಾಕಿದ ಬಂಡವಾಳ ಕೂಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಮೇವಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಎತ್ತು, ಎಮ್ಮೆ, ಆಡು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಗಂಗಾಧರ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡರು.

A family humanity in village
ಕೊಳವೆಬಾವಿಯ ನೀರು ಒಯ್ಯುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಮಸ್ಥ (ETV Bharat)

ಈ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆ ಮುತ್ತವ್ವ ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವು ಒಣಗುತ್ತವೆ. ನಮಗೆ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಾ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಊರವರಿಗೆ ಕಳೆದ 10 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಂತಾ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಊರವರು ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಿರಿ, ನಿಮಗೆ ದೇವರು ಚೊಲೋ ಮಾಡಲಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಎಂದರು.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥ ನಿಂಗಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಉಳ್ಳೇಗಡ್ಡಿ ಅವರ ಮನೆತನ ನಮಗೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಕಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಬರುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಈ ಪುಣ್ಯವಂತರು ನೀರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯೇ. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದರು.

ಜಿ‌ಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್​ ಸಿಇಒ ರಾಹುಲ್ ಶಿಂಧೆ ಅವರನ್ನು ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸಂಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯ ಕಾರ್ಯ. ಆ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಬಾಡಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕೈ ಕೊಟ್ಟ ಮಳೆ, ಕಮರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಳು: ಸರ್ಕಾರದ ನೆರವಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನದಾತರು

TAGGED:

BELAGAVI
ಬರಗಾಲ
ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ
ಉಚಿತ ನೀರು
A FAMILY HUMANITY IN VILLAGE

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