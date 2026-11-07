ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಬಲಿ
ಶಂಕರ ವಲಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಬಲಿಯಾಗಿದೆ.
Published : November 7, 2026 at 10:42 AM IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಾಡಂಚಿನ ಗ್ರಾಮದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಗೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಕಾಡಾನೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತಾಲೂಕು ಹಾಯ್ ಹೊಳೆ ಸಮೀಪದ ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 25 ವರ್ಷದ ಗಂಡಾನೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ತಗುಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ.
ಇದು ಶಂಕರ ವಲಯ ಅಭಯಾರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಒಳಪಡಿಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ಓಡಾಟ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಬೆಳೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತವೆಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬಸವಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಅಲಿ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಡಾನೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಶಂಕರ ವಲಯದ ಡಿಎಫ್ಓ, ಆರ್ಎಫ್ಓ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಮೂರು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಬಲಿ: ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಶಂಕರ ವಲಯದ ಆಯನೂರು ಬಳಿಯ ಚನ್ನಳ್ಳಿಯ ಆನೆಸರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಡಾನೆಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಅಕ್ರಮ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದವು.
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