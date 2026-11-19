ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ: ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಸಾಕಾನೆ ರಾಮಯ್ಯ ಬಲಿ.. ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ ಮಾವುತರು!
Wild Elephant Attack: ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಸಾಕಾನೆ ರಾಮಯ್ಯ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಕಾವೇರಿ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
Published : November 19, 2026 at 1:34 PM IST
ಮೈಸೂರು: ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಸಾಕಾನೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ಪಿರಿಯಾಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಕಾವೇರಿ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. 39 ವರ್ಷದ ರಾಮಯ್ಯ( 39) ಎಂಬ ಸಾಕಾನೆಯು ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದೆ.
ನಾಗರಹೊಳೆ ಉದ್ಯಾನವನದ ಹುಣಸೂರು ವನ್ಯಜೀವಿ ವಲಯದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಶಿಬಿರದ ಬಳಿ ಬಂದ ಮದವೇರಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆ ಸೋಲಾರ್ ಬೇಲಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತು ಒಳ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಬಳಿಕ ಸಾಕಾನೆ ರಾಮಯ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಕಾದಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಮಾವುತರು - ಕಾವಾಡಿಗಳು ಕಾಡಾನೆ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸಾಕಾನೆಗಳು ಕಾದಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನ ವ್ಯರ್ಥವಾಯಿತು. ಮದಗಜ ಬಹಳ ಹೊತ್ತು ಗುದ್ದಾಡಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ರಾಮಯ್ಯ ಆನೆಯು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ ಎಂದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗರಹೊಳೆ ಉದ್ಯಾನದ ಡಿಸಿಎಫ್ ಸೌರಭ್ ಕುಮಾರ್, ಎಸಿಎಫ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಾಂತ್, ಆರ್ಎಫ್ಒ ಜಿ.ಮಂಜು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಪಶು ವೈದ್ಯರಾದ ಮುಜೀಬ್ರೆಹಮಾನ್, ಡಾ.ಮಧುಸೂಧನ್ ಮರಣೋತ್ತರ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು. ನಂತರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.
ಸಾಕಾನೆಯ ಇತಿಹಾಸ: 2017ರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡಿಗೆರೆ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಆನೆಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಮತ್ತಿಗೋಡು ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಳಗಿಸಿ, 2024ರಿಂದ ದೊಡ್ಡಹರವೆ ಕಾವೇರಿ ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಾನೆ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಕಾವಾಡಿಗಳಾದ ಮನೋಜ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸನ್ನ ಹಾಗೂ ಇತರ ಆನೆಗಳ ಮಾವುತರು - ಕಾವಾಡಿಗಳು ರಾಮಯ್ಯನ ಸಾವಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು.
ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಮೂವರು ಬಲಿ: ಹಾಸನ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಮೂವರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಬೇಲೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಕುಶಾವರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಕುರಿಗಳನ್ನು ಮೇಯಿಸಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆ ಜಯಮ್ಮ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದರು. ಜಯಮ್ಮನ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಇದೇ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹಫೀಸ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಬಾಬು (57) ಎಂಬಾತ ಆನೆ ದಾಳಿ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ನಾಗೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಕಾಫಿ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ತೋಟದಲ್ಲೇ ಬೀಡುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಕಾಡಾನೆಯೊಂದು ಏಕಾಏಕಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಫೀಸ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಈ ಘಟನೆಗಳು ಮಾಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಪಕ್ಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎನ್.ಆರ್.ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಹೆನ್ನಂಗಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬುಧವಾರ ರೈತ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ತೋಟದ ಬಳಿ ದನ ಹುಡುಕಲು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ತೆರಳಿದ್ದಾಗ ಎದುರಾದ ಕಾಡಾನೆ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತ್ತು.
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