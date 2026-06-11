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ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಶ್ವಾನ: ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯಿದು!

ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೃತರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬರುವ ಶ್ವಾನ, ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

Death Vs Dog
ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಶ್ವಾನ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 11, 2026 at 8:25 PM IST

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ಗದಗ: ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ತನೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗುವ ಈ ಶ್ವಾನ, ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ತೆರಳುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಮೂರು-ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ನಾಯಿ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ತನೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಮೃತರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಬರುವ ಶ್ವಾನ, ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡು, ಬಳಿಕ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೊಂದಿಗೆ ಮರಳಿ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಇಂದು ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ ಪಾರಮ್ಮ ಅವರು ನಿಧನರಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಈ ಶ್ವಾನ ಮೃತರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು, ಅಂತಿಮ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸ್ಮಶಾನದವರೆಗೆ ತೆರಳಿತು. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಈ ಶ್ವಾನ ತಪ್ಪದೇ ಹಾಜರಾಗುವುದರಿಂದ, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಇದನ್ನು ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ವಾನದ ಈ ಅಪರೂಪದ ವರ್ತನೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ಈ ಶ್ವಾನ ಇದೀಗ ಸ್ಥಳೀಯರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವರ್ತನೆ ಎಲ್ಲರ ಮನ ಗೆದ್ದಿದೆ.

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ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಆಗಾಗ ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ವರದಿಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಾಮನಗರದಿಂದ ಕೋತಿಯೊಂದು ಶವಸಂಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದ ಸುದ್ದಿ ವರದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೋತಿಯೊಂದು ತನಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆ ಮೃತಪಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಶವವನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಘಟನೆ ರಾಮನಗರದ ಉತ್ತರ ರಾಯರದೊಡ್ಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಂದರೆ 2025ರ ಏಪ್ರಿಲ್​ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಈ ಘಟನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಮೂಲತಃ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ತಾಲೂಕಿನ ಬಿ.ವಿ.ಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ (80) ಮೃತ ವೃದ್ಧೆ. ಇವರು ರಾಯರದೊಡ್ಡಿಯ ಮಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದು, ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಮೃತರ ಶವ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕೋತಿಯೊಂದು ಬಂದಿದ್ದು, ಮೃತ ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿ, ಮುದ್ದಾಡಿ ಶೋಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು. ಮಂಗನ ವರ್ತನೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರದಿದ್ದ ಜನರು ಮೂಕವಿಸ್ಮಿತರಾಗಿದ್ದರು.

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TAGGED:

DEATH VS DOG
GADAG
ಯಾರೇ ಮೃತಪಟ್ಟರೂ ಸ್ಮಶಾನಕ್ಕೆ ಬರುವ ನಾಯಿ
ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಶ್ವಾನ
DOG PARTICIPATES IN THE FUNERAL

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