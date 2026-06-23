ETV Bharat / state

ದಾವಣಗೆರೆ: ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ವಾನ ಸಾವು

ಆಹಾರ ಎಂದು ಕಚ್ಚಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸಾಕು ನಾಯಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

DAVANAGERE DOG KILLED ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಶ್ವಾನ ಸಾವು RAW BOMB EXPOSITION
ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಭೇಟಿ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : June 23, 2026 at 10:19 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ದಾವಣಗೆರೆ: ನಲ್ಕುದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಸಾಕು ನಾಯಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಮರುದಿನವೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಚಿಕ್ಕಕೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​​ನಲ್ಲಿದ್ದ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡು ಶ್ವಾನ ಸಾವನಪ್ಪಿದೆ.

ಚಿಕ್ಕಕೋಗಲೂರು ಗ್ರಾಮದ ಗೀತಮ್ಮ ಎನ್ನುವವರಿಗೆ ಈ ನಾಯಿ ಸೇರಿದ್ದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂತೇಬೆನ್ನೂರು ಠಾಣೆಯ ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡು ಹಂದಿಗಳಿಗೆ ಇಡುವ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿರುವುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ನಲ್ಕುದುರೆ, ಚಿಕ್ಕಕೋಗಲೂರು, ಗಿರಿಯಾಪುರ, ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನರಿಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ವಸ್ತುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಲೇ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂತೆಬೆನ್ನೂರು ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಚ್ಚಾಬಾಂಬ್​ಗಳಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ದಿನ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿತ್ತು ಮೊದಲ ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್!; ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನಗಿರಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಲ್ಕುದರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ದಿನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಡಿದ್ದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿದ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾಯಿ ಕಚ್ಚಿತ್ತು. ಪರಿಣಾಮ ಕಚ್ಚಾಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾಯಿ ಮುಖ ಛಿದ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಜಗದೀಶ್ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಸೋಮವಾರ ಗ್ರಾಮದ ಅರಕೇರೆ ರುದ್ರೇಶ್ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ನಾಯಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರೆಗೂ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದು, ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ‌ ಆತಂಕ ಮನೆ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಸ್ಫೋಟಕವನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನಗಿರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಠಾಣೆಯ ಪಿಎಸ್ಐ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು: ಪಿಎಸ್ಐ ಜಗದೀಶ್ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, "ಹಂದಿ ಹಿಡಿಯಲು ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಇರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡುವ ಹಂದಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್​ನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇರಿಸಿದ್ದರು, ಅದನ್ನು ನಾಯಿ ಬಾಯಿ ಹಾಕಿದ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ಫೋಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಅನಾಹುತ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯ ಪಿಐ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಚೌಬೆ, ಬಾಂಬ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಡಾಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಸಮೇತ ನಾನು ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಕಚ್ಚಿತು ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಸಾಕು ನಾಯಿ: ಮಾಲೀಕ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್​

ದಾವಣಗೆರೆ: ಆಹಾರವೆಂದು ತಿಳಿದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್​ ಕವರ್​ಗೆ ಬಾಯಾಕಿದ ನಾಯಿ; ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್​ ಸ್ಫೋಟದಿಂದ ಶ್ವಾನ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವು

TAGGED:

DAVANAGERE
DOG KILLED
ಕಚ್ಚಾ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ
ಶ್ವಾನ ಸಾವು
RAW BOMB EXPOSITION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.