ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿ ಮಾವು ಕೃಷಿ ಯಶಸ್ವಿ : ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರೀತಿ!
ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : May 21, 2026 at 8:21 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ : ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಬೆಳೆಸಿ, ಕಾಯಿ ಇರುವಾಗ ಅಷ್ಟೋ ಇಷ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದು, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಕೈ ತೊಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಬೆಳಗಾವಿ ವೈದ್ಯರೊಬ್ಬರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದು, ತಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ, ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಾದರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯರು ಕೇವಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದರಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಯೇ ಅವರ ಜಗತ್ತು. ರೋಗಿಗಳೇ ಅವರ ಒಡನಾಡಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಅಪವಾದ ಎನ್ನುವಂತೆ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಡಾ. ಸಮೀರ್ ನಾಯಿಕ ಎಂಬ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರು, ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೊತೆಗೆ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದು ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಸರ ಮಾವಿನ ಗಿಡ ಬೆಳೆಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷ 30 ಟನ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಟಾವು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು, ತಯಾರಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ 350-700 ರೂ.ವರೆಗೆ ದರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಮತ್ತು ಪಿಹೆಚ್ಡಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ಡಾ. ಸಮೀರ್ ಅವರು ಕಳೆದ 28 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ವೈದ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸದಲಗಾದ ರೈತಾಪಿ ಕುಟುಂಬ ಅವರದ್ದು. ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಹೊಸದು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ತುಡಿತ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ಮಾವಿನ ಕೃಷಿ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದರು.
ಬೆಳಗಾವಿ ತಾಲೂಕಿನ ನಂದಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐದೂವರೆ ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದ ಡಾ. ಸಮೀರ್ ನಾಯಿಕ ಅವರು, 4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 2019 ಜೂನ್ 26ರಂದು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಡಕಲ್ ಡ್ಯಾಂ ಬಳಿಯ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 2800 ಕೇಸರ ಸಸಿ ತಂದು ನೆಟ್ಟಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರ ಮಾವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ 7 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ್ದು, ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಫಸಲಿನ ಕೊಯ್ಲು ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಈಟಿವಿ ಭಾರತದ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಸಮೀರ್ ನಾಯಿಕ ಅವರು, 'ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಎಕರೆಗೆ 35-40 ಮಾವಿನ ಗಿಡ ನೆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವುಗಳಿಂದ ಫಲ ಬರಲು 8-10 ವರ್ಷ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಈಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಮೂರೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳು ಫಲ ಕೊಡುತ್ತಿವೆ. ಎಕರೆಗೆ 700ರಂತೆ, 4 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 2800 ಸಸಿ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೆವು. ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ 7 ಅಡಿ, ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 12 ಅಡಿ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇಳುವರಿ ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಫಸಲು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಕೇಸರ ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರ ಆಗಿದೆ' ಎಂದರು.
ತಾಯಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ : ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯ ಬೆಳೆ ತೆಗೆಯಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವೆರಡೂ ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವ ಡಾ. ಸಮೀರ್, ಅವರ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ವೈಶಾಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಸರ ಮ್ಯಾಂಗೋ' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹಣ್ಣು ರಫ್ತು ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಯುರೋಪ್, ಗಲ್ಫ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಹಣ್ಣು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಇದೇ ವರ್ಷ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ರಸ ತೆಗೆದು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಿಟ್ಟರೆ 1 ರಿಂದ 2 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೆಡದಂತೆ ಇಡಬಹುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲೂ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಪದ್ಧತಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ : ಪುಟ್ಟ ದೇಶ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪದ್ಧತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೇರಿ ಮತ್ತಿತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದುಕೊಂಡೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಂದು, ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಾದರಿ ಮಾವಿನ ತೋಟ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಗುವ ಮುನ್ನ ಹಣ್ಣು ಕಟಾವ್ ಮಾಡಲ್ಲ: ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ 90 ಗ್ರಾಂ ಬೆಳೆದಾಗ ಅದನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ನಿಂದ ಮುಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ಮುಚ್ಚಿದ 50-55 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಣ್ಣು ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟಾವ್ ಬಳಿಕ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ಟ್ರೇನಲ್ಲೆ ಪೇಪರ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟು, ಬಳಿಕ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಹಣ್ಣು ಮಾಗುವ ಮುನ್ನ ಕಟಾವ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಎಳೆಕಾಯಿ ಕತ್ತರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಬಹಳ ಬೇಗನೇ ಹಣ್ಣು ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ. ಗಿಡದಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಆಗೋವರೆಗೂ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ನೋಡಲು ಹಣ್ಣು ಚಂದ ಇದ್ದರೆ ಸಾಲದು, ರುಚಿ ಇರಬೇಕು. ತಿಂದಾಗ ದೇಹಕ್ಕೆ ತ್ರಾಸ ಆಗಬಾರದು. ವಾಂತಿಭೇದಿಯಿಂದ ಬಳಲಬಾರದು. ನಾನು ವೈದ್ಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈದ್ಯರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿಂದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆಯಿತು ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಹಣ್ಣು ತಿಂದವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇ.95 ರಷ್ಟು ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ : ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏಳು ಹಸು ಸಾಕಿದ್ದೇವೆ. ಅವುಗಳ ಸಗಣಿ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಸಿ ಮಾವಿನ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಶೇ. 95 ಸಾವಯವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ರಾಸಾಯನಿಕ ಔಷಧಿ ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಮಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಮಾವಿನ ಮರಗಳಿಗೆ ರೋಗದ ಕಾಟ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳು ಕೂಡ ಉದರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಾ ಕವಚ : ಮಾವಿನ ಕಾಯಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಳವಡಿಸುವುದರಿಂದ ಶಾಖ, ಗಾಳಿ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಮಳೆ, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಣು ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಹಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಣ್ಣಿಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಕೃತಿಕವಾಗಿ ಕೀಟನಾಶಕ ಹಾಗೂ ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ 1 ಬ್ಯಾಗಿಗೆ 1.90 ರೂ. ಕೊಟ್ಟು ತರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದೇ ನಮ್ಮ ತೋಟದ ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಶನ್ : ನಾನು ದುಡ್ಡಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಫ್ಯಾಶನ್. ಈ ಜಮೀನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ಗುಡ್ಡ ಇತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಮ ಮಾಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ಮಾದರಿ ತೋಟ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಖುಷಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹ್ಲಾದಕರ ವಾತಾವರಣ, ಶುದ್ಧ ಆಮ್ಲಜನಕ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದಂತೆ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ. ಪೇರು, ಹಲಸು ಹಣ್ಣು ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ವರ್ಷ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ 30 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹಣ್ಣು ಬೆಳೆಯಲು 8 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ರೈತರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಹೊಸ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆದರೆ ಖಂಡಿತ ಅಧಿಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಲಾರ್ ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಅಳವಡಿಕೆ: ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು, ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಲಾರ್ ಮೋಟರ್ ಪಂಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿದ್ಯುತ್ನ್ನು ಸೋಲಾರ್ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ತೋಟ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ರೈತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1ರವರೆಗೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಅವರು, ಆ ಬಳಿಕ ತೋಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಮೂವರು ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೂಲಿಕಾರರನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಒಮ್ಮೆ ತಿಂದು ನೋಡಿ : 'ನಮ್ಮ ಸಮೀರ್ ಸರ್ ಹೇಳಿದಂತೆ ಮಾವಿನ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಡ್ರಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಗೋಮೂತ್ರ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಗಿಡಗಳ ರೆಂಬೆ-ಕೊಂಬೆ ಕತ್ತರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ತಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಾವೇ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ತೋಟ ನೋಡಲೂ ಬರುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಕೆಲಸಗಾರ ಅಬ್ಬು ದೇವರಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಕೊಪ್ಪಳ: ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮೀ ಹಣದಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮಹಿಳೆಯರು