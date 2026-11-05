'ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಗಣೆ ಓಡಿಸು ತಾಯಿ': ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ವಿಚಿತ್ರ ಪತ್ರ ಪತ್ತೆ..!
ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪತ್ರವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
Published : November 5, 2026 at 10:16 AM IST
ಬೆಳಗಾವಿ: ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಮನೆಯಿಂದ ತಿಗಣೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತೆ' ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
'ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಗಣೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಗಣೆಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದು ಹಣ್ಣು-ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಅಂತಾ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹಾಕಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತೆ ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
₹2.69 ಕೋಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ: ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಬುಧವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ₹2.69 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರಲ್ಲಿ ₹2.34 ಕೋಟಿ ನಗದು, ₹26.95 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ₹7.32 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಮೇ 7ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
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