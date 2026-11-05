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'ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ತಿಗಣೆ ಓಡಿಸು ತಾಯಿ': ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ವಿಚಿತ್ರ ಪತ್ರ ಪತ್ತೆ..!

ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಸವದತ್ತಿ‌ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪತ್ರವೊಂದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

SAVADATTI YALLAMMA HUNDI DEVOTEE BIZARRE LETTER IN HUNDI BELAGAVI SAVADATTI YALLAMMA TEMPLE ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪತ್ರ
ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ, ಪತ್ತೆಯಾದ ಭಕ್ತರ ವಿಚಿತ್ರ ಪತ್ರ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 5, 2026 at 10:16 AM IST

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ಬೆಳಗಾವಿ: ಉತ್ತರಕರ್ನಾಟಕ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಸವದತ್ತಿ‌ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ, ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣದೊಂದಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯುಳ್ಳ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಕ್ತರು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಲದ ಹುಂಡಿ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಮನೆಯಿಂದ ತಿಗಣೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವಂತೆ' ಬೇಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತರೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರ ಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದು, ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.

'ಅಮ್ಮ ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಗಣೆಗಳಿವೆ. ಎಲ್ಲ ತಿಗಣೆಗಳು ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗಲಿ. ನಿನ್ನ ಗುಡಿಗೆ ಬಂದು ಹಣ್ಣು-ಕಾಯಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇನೆ' ಅಂತಾ ಭಕ್ತನೊಬ್ಬ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹಾಕಿರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಅದೇ ರೀತಿ ತಮ್ಮ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನೋವುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವಂತೆ ತಾಯಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

2.69 ಕೋಟಿ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹ: ಯಲ್ಲಮ್ಮನಗುಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹುಂಡಿಗಳ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಬುಧವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ₹2.69 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಾಣಿಕೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ‌ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ₹2.34 ಕೋಟಿ ನಗದು, ₹26.95 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನಾಭರಣ, ₹7.32 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು ಸೇರಿವೆ.‌ ಮೇ 7ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 10ರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಕಾಣಿಕೆ ಎಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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TAGGED:

SAVADATTI YALLAMMA HUNDI
DEVOTEE BIZARRE LETTER IN HUNDI
BELAGAVI SAVADATTI YALLAMMA TEMPLE
ಸವದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ
ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಪತ್ರ

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