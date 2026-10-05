ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಗೆ ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆಯ ಗಡುವು ನೀಡಿದ BJP-JDS: ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂದ HDK
ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸೇರಿ ಎನ್ ಡಿಎ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
Published : October 5, 2026 at 7:12 PM IST
ಬೆಂಗಳೂರು: ಬಿಎಲ್ಎಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾಳೆ 10 ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಗಡುವು ಕೊಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಫಾರ್ಮ್ 7 ಸಲ್ಲಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬಿಜೆಪಿ ಬಿಎಲ್ಎಗಳ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸುವ ಸಂಬಂಧ ಬಿಜೆಪಿ, ಜೆಡಿಎಸ್ ಎನ್ಡಿಎ ನಿಯೋಗ ಇಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾಧಿಕಾರಿ ಅನ್ಬು ಕುಮಾರ್ ರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಮನವಿ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಕೆ ಮಾಡಿತು. ನಿಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಸೇರಿ ಎನ್ ಡಿಎ ನಾಯಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ, ಎಫ್ಐಆರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಗ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸ್ಟೇಷನ್ ಗಳ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರದ್ದು ಡ್ರಾಮಾ. ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಧರಣಿ ಕೂತಿದ್ದು ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ. ದೇಶದಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಸಿಎಂ, ಸಚಿವರು ಒತ್ತಡ ತಂದ್ರು. ಇದು ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೊಡುವ ದೂರು ಆಧರಿಸಿ ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಕ್ರಮ ಬಗ್ಗೆ ಇವರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಲು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾವನೋ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗೋನು ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಮೇರೆಗೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಈಗಿನ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಿದೆ. ನಾವು ಸೌಮ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೂ ಒತ್ತಡ ಹಾಕೋದಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೂರಬಹುದು. ಆದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡದೇ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಸಿಎಂ ಕೂತ ರೀತಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಕೂರಬಹುದು. ಸಿಎಂಗೆ ಏನು ಕೋಡುಗಳಿಲ್ಲ. ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ನಾಳೆ ಹತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಅದರ ಪರಿಮಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕೂಡಾ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಧರಣಿ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಠಾಣೆಗಳ ಮೇಲೂ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರು. ಫಾರ್ಮ್ 7 RSS ಕಚೇರಿ ಇಂದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೃಹಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಟ್ರಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದರು.
ಧರ್ಮದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತಮಾಡಿದ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ, ಮೊನ್ನೆ ಸಿಎಂ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಆರೋಪ ಮಾಡಿ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ನಡೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ರು. ಫಾರ್ಮ್7 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಾರ್ಮ್7 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವೇ ದೂರು ಕೊಡಬೇಕು. ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಫಾರ್ಮ್7 ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ದೂರು ಕೊಡಲು ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಎನ್ಎಸ್ ಕಾಯ್ದೆ ಮೂಲಕ ದೂರು ದಾಖಲಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯೋಗದಿಂದ ಫಾರ್ಮ್7 ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರಲ್ಲೂ ದೂರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಿ ಅಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಆಯೋಗದಿಂದ ದೂರು ಕೊಡದ ಹೊರತು ಕೇಸ್ ಹಾಕುವಂತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ಮ್7, ನೊಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮದ ಲಿಂಕ್ ಕೊಡುವಷ್ಟು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಡಿಲೀಷನ್ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ: ಇದೇ ವೇಳೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಆರ್.ಅಶೋಕ್, ಮುಸ್ಲಿಮರ ಓಟು ಹೋಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉದ್ದೇಶ. ಪಾಕ್ ನಲ್ಲೇ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇಫ್. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಇಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಯತ್ನ. ಹಿಂದೂಗಳ ವೋಟ್ ಸೇರದಂತೆ ಮೊದಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ಕೇವಿಯಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಆಯೋಗದ ಮುಂದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಕಾನೂನು ಕೈಗೆ ತಗೊಂಡ ಹಾಗೆ ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಒಂದು ಡ್ರಾಮ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮುಸ್ಲಿಂರ ಮತಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರು ಅಂತಾ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಮುಸ್ಲಿಂರು ಸೇಫ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರಿಗೆ ಸೇಫ್ ಇಲ್ಲ. ಕೋಗಿಲಿನ ಕೋಪ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಹಿಂದುಗಳ ಮತಗಳನ್ನೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ ಹಾಕಲ್ಲ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಎಂದು ಭಯ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಹಲ್ಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಾ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಕಾನೂನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ ಕಾರಿದರು.
ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ನಡೆದು ಬಂದ ಇತಿಹಾಸನೇ ಅದು. ನಾವು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಈವಾಗ ಧರಣಿ ಕೂತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾ ಯೂಟರ್ನ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಟಿವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ ನಾಟಕ ಆಡ್ತೀರಾ?. ಅನ್ಬುಕುಮಾರ್ ಅವರು ನಾಳೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೊಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11.30ಕ್ಕೆ ಗವರ್ನರ್ ರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಗೂಂಡಾ ಸರ್ಕಾರ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಹುಡುಕಿ ಕೇಸ್ ಗಳು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಜಾ ಮಾಡಿ ಎಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.
ಈ ಎಫ್ಐಆರ್ಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ ಮಾತನಾಡಿ, ವೋಟರ್ ಲಿಸ್ಟ್ ನಿಂದ ಬಾಂಗ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳ ಹೆಸರು ತೆಗೆಯೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ದು:ಖ. ನಿಮ್ಮ ವೋಟುಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧರಣಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಂದರೆ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಸಿಎಂ, ಅಕ್ರಮ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ. ಫಾರ್ಮ್7 ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಫಾರ್ಮ್7 ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೊಟ್ಟ ದೂರು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಫ್ಐಆರ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅಕ್ರಮ ಎಫ್ಐಆರ್, ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಸೋಲಿನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ: ಛಲವಾದಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಘನತೆ ಇಲ್ಲ, ಮಾನ ಇಲ್ಲ, ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಆದಂತವರು ಬಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಕೂರುತ್ತಾರಾ..?. ಒಂದು ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗಾಗಲೇ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಬಳಿ ನಿರೀಕ್ಷಣಾ ಜಾಮೀನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ಐಆರ್ ನಿಂದಲೇ ನಾವು ಸೋತಿದ್ದೇವೆಂದು ಹೇಳಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರವೇ ದುಂಡಾವರ್ತನೆ ತೋರಿ ಸಿಕ್ಕಿಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಂವಿಧಾನ ವಿರೋಧಿ ನಡೆ ತೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕತೆ ಇದ್ದರೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು. ತಮ್ಮ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೃಹನ್ನಾಟಕ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಜೊತೆ ವಿಲೀನ ಮಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರು.
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