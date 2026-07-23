ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: 13 ದಿನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ಸಂಪ್ಗೆಸೆದು ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ತಂದೆ
ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪಾಪಿ ತಂದೆ ಕೇವಲ 13 ದಿನದ ಹೆಣ್ಣು ಮಗುವನ್ನು ನೀರಿನ ಸಂಪ್ಗೆ ಎಸೆದು ಕೊಂದು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ದುಷ್ಟನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : July 23, 2026 at 10:09 PM IST
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ: ತನಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತೆಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಂದೆಯೇ 13 ದಿನದ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ನೀರಿನ ಸಂಪ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಕೊಂದಿರುವ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರದ ಶಾಂತಿನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಎಂಬಾತನೇ ಹಸುಳೆಯನ್ನು ಕೊಂದ ಪಾಪಿ ತಂದೆ.
ವಿವರ: ಇಮ್ರಾನ್ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಪ್ರೀತಿಸಿ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗೆ ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿತ್ತು. ಆ ಮಗುವಿಗೆ 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿದೆ. 13 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿನಿಂದಲೂ ಹೆಣ್ಣ ಮಗುವೆಂಬ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್, ಬುಧವಾರ (ಜುಲೈ 22) ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ.
ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ತಾಯಿಯ ಮುಸ್ಕಾನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದ ಹಸುಗೂಸನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮನೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರಿನ ಸಂಪ್ಗೆ ಎಸೆದಿದ್ದಾನೆ. ತಡರಾತ್ರಿ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ತಾಯಿ ಮಗು ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಾಗ ಆತಂಕದಿಂದ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ತನಗೇನೂ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಹುಡುಕಾಡುವ ನಾಟಕವಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಶಯಗೊಂಡು ಕೊನೆಗೆ ನೀರಿನ ಸಂಪ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ, ಮಗುವಿನ ಮೃತದೇಹ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪಾಪಿ ಇಮ್ರಾನ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
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