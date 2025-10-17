ETV Bharat / state

ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂತ್ವನ: ಮಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರ ಯಾತ್ರೆ

ಈ ದಂಪತಿ ಕೇವಲ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಯವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ಈಗಾಗಲೇ ಯಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ 50 ವೀರ ಯೋಧರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ "ವೀರಗಾಥೆ" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂತ್ವನ: ಮಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : October 17, 2025 at 4:01 PM IST

3 Min Read
ವರದಿ-ವಿನೋದ್​ ಪುದು

ಮಂಗಳೂರು(ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ): ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಟ್ಟ ವೀರ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವ ಮತ್ತು ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಉದಾತ್ತ ಕಾರ್ಯವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಯೊಬ್ಬರು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ದಂಪತಿಯ 'ವೀರ ಯಾತ್ರೆ' ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯುವ, ಅವರ ನೋವಿಗೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪಯಣವಾಗಿದೆ.

ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂತ್ವನ: ಮಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಮೂಲತಃ ಹಾಸನದವರಾದ ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯೆ ಡಾ. ಸಿಂಧು ಪ್ರಶಾಂತ್​​​ ಹಾಗೂ ದ.ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಟ್ಲದವರಾದ, ಎಂಆರ್ಪಿಎಲ್​ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ದಂಪತಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ದಂಪತಿಯು ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹುತಾತ್ಮರಾದ ವೀರ ಯೋಧರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭೇಟಿಯ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ, ಸೈನಿಕರ ಬಲಿದಾನದ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು.

ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂತ್ವನ: ಮಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಡಾ. ಸಿಂಧು ಅವರು "ನಾವು ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಗಟ್ಟಲಾರೆವು. ಆದರೆ, ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಗೌರವವಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ರೋಹಿತ್ ನಾಗ್ ಜತೆಗೂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ದೇಶದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂತ್ವನ: ಮಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಭೇಟಿ, 100ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಂಪರ್ಕ: ಈ ದಂಪತಿಯು ಇದುವರೆಗೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 30ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಿರಂತರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮುವಿನ ವಿಕಾಸ್ ಮನ್ವಾಸ್ ಎಂಬವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಯು #KnowYourHeroes ಎಂಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಅಭಿಯಾನದ ಮೂಲಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟನ್ನು ಸಾರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಭಿಯಾನವು ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂತ್ವನ: ಮಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

"ವೀರಗಾಥೆ" ಪುಸ್ತಕದ ಸಾಧನೆ: ಈ ಯಾತ್ರೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ, ಡಾ. ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ದಂಪತಿಯು 50 ವೀರ ಯೋಧರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ "ವೀರಗಾಥೆ" ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪುಸ್ತಕವು ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂತ್ವನ: ಮಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಕ್ಷಣಗಳು: ವೀರ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ದಂಪತಿಯು ಭೇಟಿಯಾದ ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕಥೆಗಳು ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಮೇಜರ್ ಸುಧೀರ್ ವಾಲಿಯಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅವರ ಮನೆಯವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೆರೆದ ಸುಧೀರ್​ ಅವರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಲ್ಲಿ, ಅವರ ಅಕ್ಕನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ರಾಖಿಯನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಿಟ್ಟಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ, ಪಠಾಣ್​ಕೋಟ್​ನಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಆಗಿದ್ದ ತಂದೆಯೊಬ್ಬರ ಮಗ ಆಗಷ್ಟೇ ಸೇನೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಎನ್​ಕೌಂಟರ್​ನಲ್ಲಿ ಆತ ಹುತಾತ್ಮರಾಗಿದ್ದರು. ಮರಣೋತ್ತರ ಶೌರ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದಾಗ, ತಂದೆಯು ತಮ್ಮ ಮಗನ ಎದೆಗೆ ತಗುಲಿದ್ದ ಶತ್ರುವಿನ ಗುಂಡನ್ನು ತೆಗೆದು, ಅದನ್ನು ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಗುಂಡು ನನ್ನ ಮಗನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ತಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು, ದಂಪತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ.

ಹುತಾತ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿ ಸಾಂತ್ವನ: ಮಂಗಳೂರಿನ ದಂಪತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀರ ಯಾತ್ರೆ (ETV Bharat)

ಡಾ. ಸಿಂಧು ಅವರಿಗೆ ಸೈನಿಕರ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಇತ್ತು. "ನನ್ನ ಮೂರನೇ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೈನಿಕರ ತ್ಯಾಗದ ಕಥೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಬೇರೂರಿದವು. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕಥೆಗಳ ನಿಜವಾದ ಆಳವನ್ನು ಅರಿತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಈ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು" ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಯಣದ ಆರಂಭವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು, "ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧರ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪುತ್ರರ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಂದಿರುವ ಭಾವನೆಗಳು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಅಮ್ಮನಿಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಮಾಪ್ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಯುವಕ: ಪೇಟೆಂಟ್ ಪಡೆದು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ; ಕೋಟಿ ರೂ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ ಕಂಪನಿ!

